Gisèle Pelicot nel 2024 durante il processo contro l'ex marito. Keystone

Gisèle Pelicot ha intitolato le sue memorie «Un inno alla vita», anche se raccontano anni di violenze sessuali. Il libro trae la sua forza da questa apparente contraddizione: è un rifiuto di portare la vergogna che appartiene ai colpevoli e quindi un manifesto femminista.

Il 17 febbraio Gisèle Pelicot ha pubblicato le sue memorie «Un inno alla vita» (disponibile in italiano dal 19 febbraio), in cui descrive come il marito l'abbia fatta violentare da decine di uomini per anni.

Il processo contro i suoi stupratori si è concluso nel 2024 con verdetti di colpevolezza nei confronti di tutti i 51 imputati, mentre oltre 30 altri colpevoli rimangono non identificati.

Con la sua presa di posizione pubblica e la frase «la vergogna deve cambiare lato», Pelicot è diventata una figura simbolica nella lotta contro la violenza sessuale. Mostra di più

Nota: il testo che segue contiene descrizioni di violenza sessuale che possono disturbare il lettore.

Può sembrare strano che un libro in cui una donna racconta di essere stata sedata centinaia di volte nel corso degli anni, poi violentata in modo inconsapevole dal marito e da più di cinquanta altri uomini sconosciuti si intitoli «Un inno alla vita».

Ma è proprio questa la forza delle memorie di Gisèle Pelicot, che saranno pubblicate in contemporanea in venti lingue martedì 17 febbraio (disponibile in italiano dal 19 febbraio).

«Mi ha violentato e fatto violentare per anni»

I suoi racconti cominciano nel 2020, nel momento in cui viene a conoscenza delle azioni del marito Dominique, con cui era sposata da quasi 50 anni.

Descrive di essersi recata alla stazione di polizia dopo che l'ormai ex era stato sorpreso a filmare le donne sotto le gonne al supermercato e di come inizialmente pensasse che le immagini mostrate dal poliziotto fossero un fotomontaggio.

Non credeva che la donna che, in quelle foto, giaceva immobile in biancheria intima sul letto, mentre gli uomini la penetravano, fosse lei.

Racconta che poi è andata a casa e ha pulito tutto da cima a fondo e ha steso la biancheria. Come se stesse cercando di mettere ordine in una vita che era appena andata in pezzi. Come se la mostruosità che aveva appena conosciuto potesse essere semplicemente cancellata.

Solo allora è riuscita a dirlo ad alta voce per la prima volta: «Dominique è stato appena arrestato. Mi ha violentato per anni e mi ha fatto violentare da uomini sconosciuti».

È sempre stato il diavolo o lo è diventato?

Poi Gisèle ha un flashback. Scrive di quando ha conosciuto Dominique e se ne è innamorata. Dei suoi riccioli lunghi fino alle spalle, del maglione da marinaio che indossava. Della tenerezza che le ha trasmesso e della fiducia in se stessa che le ha dato.

Si rifiuta di cancellare i 50 anni di matrimonio che condivide con il suo stupratore, come se fossero una menzogna. Si pone invece una domanda che l'accompagna per tutto il libro: è sempre stato il «diavolo di Avignone», come lo hanno definito in seguito i media, o lo è diventato?

E cosa fare con i ricordi della loro vita insieme, che non era fatta di violenza? Un matrimonio che è stato il rifugio per lei dalla morte prematura della madre e il salvataggio da un padre violento.

La ricerca di risposte l'ha sostenuta nei giorni, nelle settimane e negli anni successivi all'arresto dell'ex.

«Non riuscivo a venire a patti con la perdita di tutto, lottavo contro il crollo completo, il mio crollo – scrive Pelicot. Se gli ultimi 50 anni della mia vita mi fossero stati strappati via, avrei praticamente cessato di esistere. Sarei morta».

«Non avevo bisogno dei video»

Questo atteggiamento è stato poi interpretato come un modo per proteggersi dell'ex marito, così come la sua presenza composta, quasi fredda, in tribunale.

Molti non riuscivano a capire come potesse stare in aula senza piangere e a testa alta. Oggi spiega la sua apparente imperturbabilità con il fatto che non ricorda di aver subito gli stupri.

L'unica testimone dei crimini non è lei stessa, ma le foto e i video che il condannato aveva meticolosamente archiviato e che la polizia ha trovato quando ha confiscato il suo cellulare. Una prova evidente, rara nei casi di violenza sessuale.

Gisèle si è rifiutata di guardare i video per molto tempo: «Non avevo bisogno dei video, immaginavo già abbastanza. E non volevo sapere ogni minimo dettaglio di ciò che mi era stato fatto».

Ha guardato solo alcune delle registrazioni poco prima del processo. Quando sono state mostrate in aula ha chinato il capo. Ha guardato il suo cellulare, le foto dei suoi nipoti, il mare e l'isola atlantica di Île de Ré, dove ora vive.

I figli hanno subito visto il mostro nel padre

Per i suoi figli, che per lungo tempo hanno conosciuto il suo dossier meglio di lei, questo guardare altrove, come scrive Gisèle nel libro, non è stato un gesto protettivo, ma una repressione.

Loro accusavano la madre di non aver riconosciuto a sufficienza la portata dei crimini del padre. Mentre lei stava ancora lottando su come chiamare l'uomo che aveva chiamato «Doumé» o «Mino» per decenni, i suoi figli non parlavano più di un genitore, ma di un mostro.

Quando emersero delle foto che mostravano la figlia Caroline dormire sul letto in biancheria intima, quest'ultima capì immediatamente che anche lei avrebbe potuto essere vittima del padre.

Gisèle invece si è aggrappata a qualsiasi argomento che facesse sembrare improbabile questa possibilità. Dominique non era mai andato a trovarla da solo e lei aveva sempre dormito nello stesso letto del marito, sosteneva.

Per David Pelicot, Caroline Darian e Florian Pelicot (da sinistra a destra), Dominique Pelicot è passato rapidamente da padre a mostro. Imago/Bestimage

Una famiglia disgregata che si sta lentamente riavvicinando

«Potevo capire lo shock, il dolore, i terribili dubbi che l'avevano colpita, mi rendevo conto che questo aveva scosso la nostra famiglia nel profondo – scrive – ma non si sarebbe dovuta distruggere. I bambini avevano sperimentato tanto amore e calore».

Ma il dolore e il modo di reagire a ciò che Dominique aveva fatto erano diversi per ogni membro della famiglia. Quella che per Gisèle era una strategia di sopravvivenza, per Caroline – che nel frattempo ha anche scritto un libro – è sembrata un tradimento. Come una relativizzazione dell'incomprensibile. Come se la madre non riconoscesse i sacrifici che anche i bambini hanno fatto.

E così la sopravvissuta scrive apertamente di come la sua famiglia si sia disgregata e di come abbia smesso di parlarsi. Solo ora, dice, si stanno lentamente riavvicinando.

Anche se Gisèle è convinta che il suo ex marito possa essere uno stupratore, non crede che – fino a prova contraria – sia colpevole d'incesto. E nemmeno necessariamente un assassino.

Anche se Dominique è ora sospettato di aver violentato e ucciso una giovane donna a Parigi nel 1991. Lui nega le accuse.

L'incoscienza era un invito per gli autori del crimine

Una cosa è la crudeltà delle azioni di Dominique, l'altra è la spaventosa doppia faccia che Gisèle racconta: c'è il marito, che lei percepiva come amorevole, che la accompagnava a innumerevoli visite mediche mentre lei parlava dei suoi vuoti. Di come continuava a dimenticare le cose e temeva di morire di tumore al cervello come sua madre.

E lui, che sedeva accanto a lei e sapeva che questi vuoti di memoria erano il risultato della sua sedazione.

O raccontava di come aveva estratto la corona di un dente che si era allentata. Aveva ceduto alla pressione dei peni che i suoi stupratori le avevano messo in bocca la sera prima.

È l'ultima forma di potere maschile che Pelicot descrive in queste scene: il potere dell'interpretazione sul corpo e sulla mente di una donna.

Ed è per questo che non si possono leggere le memorie di Gisèle come giornalista – e non si può scrivere questo articolo – senza farlo anche come donna. Senza riflettere sulla sua realtà. Senza affrontare la sottile cautela che accompagna molte donne nella loro vita quotidiana.

È alimentata dall'intercambiabilità dei colpevoli, che erano mariti, padri, nonni, fratelli e figli. Giornalisti, medici, artigiani, infermieri. «Uomini medi» dai 26 ai 70 anni, come li chiama Gisèle. «Monsieur Tout-Le-Monde», come hanno scritto i media francesi. Il suo stato di incoscienza non era un limite per tutti loro, ma un invito.

30 responsabili non sono ancora stati identificati

Nel dicembre 2024, tutti i 51 imputati sono stati riconosciuti colpevoli. Dominique è stato condannato a 20 anni di carcere, mentre i suoi coimputati hanno ricevuto pene comprese tra i 3 e i 20 anni.

Una trentina di altri autori che si vedono nei video non sono ancora stati identificati. Continuano a far parte di una quotidianità in cui le donne non possono mai abbassare completamente la guardia.

È proprio qui che risiede il confronto politico di questo libro: non è diretto solo contro un colpevole, ma contro un sistema che gli ha permesso di farla franca. E riporta la vergogna al suo posto, dove Gisèle l'aveva già collocata durante il processo, quando disse: «La vergogna deve cambiare lato».

La richiesta di Gisèle Pelicot («La vergogna deve cambiare lato») ha fatto il giro del mondo. Qui, un'installazione artistica sulla Zollstrasse di Zurigo, ai margini dei binari delle FFS. Keystone

Una frase che ha fatto il giro del mondo. Una sentenza che allontana la vergogna – efficace strumento di controllo del patriarcato che impedisce a innumerevoli vittime di violenza maschile di difendersi, cercare aiuto, denunciare gli autori – dalle vittime e le porta verso gli autori.

È lo stesso atteggiamento che ha spinto Pelicot a rendere pubblico il caso giudiziario. Non ha mai voluto essere una vittima, ma ha voluto assicurarsi che i colpevoli dovessero rispondere non solo a lei, ma all'opinione pubblica: «Il mondo intero dovrebbe guardare i 51 stupratori. Hanno dovuto strisciare».

«Io sono ancora in grado di fidarmi degli altri»

Così facendo, si è elevata al di sopra della violenza che le è stata fatta. Ma questo non fa di lei una santa infallibile. È una donna che è sopravvissuta a un trauma inimmaginabile, lottando con la negazione, il dubbio e le emozioni contrastanti.

È una lotta dolorosa che attraversa le pagine e che Pelicot rende pubblica in modo così chiaro per la prima volta nel libro: mettere insieme l'uomo che ha amato per la maggior parte della sua vita con il mostro che l'ha violentata più e più volte.

Descrivendo tutto questo in modo così preciso e allo stesso tempo umanamente imperfetto, la scrittrice restituisce a se stessa, ma anche a tutte le donne, il diritto di essere ambivalenti e complesse. E quindi il diritto di continuare a vivere.

E così scrive anche di avvicinarsi con cautela. Di essere sola. Di innamorarsi di nuovo. «Mi rendo conto che la mia storia è la prova migliore che intorno a noi c'è un gran numero di potenziali stupratori», scrive Pelicot. Ma l'amore non l'ha abbandonata. «Sono ancora in grado di fidarmi degli altri. Questa è la mia forza. In definitiva, la mia vittoria».

Dietro la decisione di scrivere questo libro in questo modo – e di intitolarlo «Un inno alla vita» – c'è il rifiuto di lasciarsi cancellare come essere umano vivo, amante e sofferente. E questo fa di Gisèle Pelicot una donna che non solo si deve ascoltare, ma che si vuole assolutamente ascoltare.