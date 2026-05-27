Le ONG locali sono presenti e Medici senza frontiere (MSF) ha prestato delle tende per isolare i contagiati. AFP

Nell'epicentro dell'epidemia di Ebola che imperversa nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), il clima oscilla tra la paura e la negazione, mentre la catastrofe sanitaria si aggrava e il bilancio delle vittime aumenta.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Mongbwalu, una città di circa 130'000 abitanti, si trova sulle verdi colline del nord-est della Repubblica Democratica del Congo, nella provincia di Ituri.

È qui che si concentra l'epidemia di Ebola nel Paese centrafricano di oltre 100 milioni di persone, dove l'OMS ha segnalato 10 morti confermate, più di 900 casi sospetti e 220 decessi sospetti.

Nelle strade sterrate, cercatori d'oro e commercianti si recano quasi quotidianamente nelle province vicine. Moto coperte di fango attraversano le piste rosse. L'Uganda dista solo un centinaio di chilometri in linea d'aria e il Sud Sudan circa 200.

Nel giro di poche settimane, la malattia si è diffusa da questa regione remota, dilaniata dalla violenza dei gruppi armati, a due province vicine e al territorio ugandese.

Questa epidemia, la 17esima in uno dei Paesi più poveri del mondo, è stata descritta dal ministro della Sanità congolese come «piuttosto rapida». L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un allarme sanitario internazionale.

Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie, a Mongbwalu si sospetta che 322 persone siano state infettate. E sono stati segnalati 88 decessi, probabilmente causati dal virus.

«La malattia esiste», ha insistito Laureine Sakiya, una residente di Mongbwalu intervistata dall'AFP, riferendosi ai decessi avvenuti tra i suoi vicini.

«Le autorità devono portarci i vaccini», chiede la 26enne. Non sa ancora che non esistono cure o vaccini per il virus Bundibugyo, alla base dell'attuale epidemia di Ebola.

Misticismo e stregoneria: «La storia di una bara»

Nell'ospedale locale, un modesto edificio piantato tra alberi ed erba alta, le squadre sanitarie stanno lavando il pavimento e le pareti con una soluzione di cloro. Indossando maschere, occhiali e tute, sono protetti dalla testa ai piedi.

Le attrezzature per il lavaggio delle mani sono costituite da secchi di plastica: nel centro dell'epidemia, che si preannuncia come una delle peggiori nella storia di Ebola, la risposta sanitaria tarda a organizzarsi.

Le ONG locali sono presenti e Medici senza frontiere (MSF) ha prestato delle tende per isolare le persone infette.

«Questa epidemia è fuori dal comune», avverte Florent Uzzeni, coordinatore di MSF, dal capoluogo di provincia Bunia, a circa 80 chilometri di distanza. A suo avviso, le cifre ufficiali sono certamente «sottostimate», perché «la capacità di testare le persone è estremamente limitata».

Sul retro dell'ospedale di Mongbwalu è ancora presente una struttura annerita: una delle tende di isolamento è stata bruciata durante la notte. Le ceneri sono visibili a terra. Durante le precedenti epidemie, la diffidenza di una parte della popolazione aveva già provocato incidenti.

«All'inizio la gente pensava che si trattasse della bara», spiega Jonathan Imbalapay, presidente della società civile di Mongbwalu. Secondo le indagini epidemiologiche condotte per risalire all'origine dell'epidemia, il primo caso sospetto identificato è stato un uomo morto a Bunia.

Dopo la sua morte, la famiglia ha rimpatriato il corpo a Mongbwalu in un unico veicolo. Al termine di un viaggio su strade spesso dissestate, la bara si è danneggiata, lasciando i resti visibili.

Secondo i testimoni intervistati dall'AFP, il padre del defunto si è rifiutato di seppellire il figlio in queste condizioni. I parenti hanno quindi spostato il corpo in un'altra bara.

Quando il numero di morti ha iniziato a moltiplicarsi nella comunità, alcuni hanno creduto che si trattasse di una «malattia mistica».

I rappresentanti delle autorità consuetudinarie e i residenti locali hanno cercato di bruciare la prima bara, che era stata incolpata. In alcune zone della RDC, i fenomeni inspiegabili sono talvolta associati al misticismo o alla stregoneria.

«I test effettuati presso il laboratorio provinciale hanno inizialmente escluso l'Ebola», ha spiegato il ministro della Sanità, «il che ha permesso alla malattia e alla psicosi di diffondersi a Mongbwalu».

Solo quando i campioni hanno raggiunto il laboratorio di ricerca biomedica della capitale, Kinshasa, è stata confermata l'esistenza di una nuova epidemia.

«Sono preoccupato per coloro che dicono che questa malattia è una montatura», afferma Adam Hussein, 35 anni, rappresentante dei medici tradizionali di Mongbwalu, chiedendo il rispetto delle misure di protezione.