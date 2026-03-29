Dal recente insediamento del nuovo primo ministro Balendra Shah vari ex membri di alto profilo del governo nepalese sono stati arrestati. Keystone

L'ex ministro dell'energia del Nepal, Deepak Khadka, è stato arrestato oggi nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro. Lo ha riferito la polizia.

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Si tratta dell'ultimo di una serie di arresti di alto profilo, che hanno coinvolto anche l'ex primo ministro, da quando è entrato in carica il nuovo governo.

L'annuncio è giunto due giorni dopo il giuramento del primo ministro Balendra Shah, a seguito della schiacciante vittoria del suo partito alle elezioni, le prime dopo la sanguinosa rivolta anticorruzione del 2025 che ha deposto l'ex primo ministro KP Sharma Oli.

In un raid all'alba di ieri, Oli e l'ex ministro degli interni Ramesh Lekhak sono stati arrestati per il loro presunto ruolo nella repressione delle proteste che hanno causato almeno 76 morti.

L'ex ministro dell'energia Deepak Khadka è stato arrestato oggi «in un caso relativo al riciclaggio di denaro», ha dichiarato il portavoce del Central Investigation Bureau, Shiva Kumar Shrestha.

Il ministro degli Interni Sudan Gurung, figura chiave delle proteste, ha dichiarato che Khadka è stato arrestato «in relazione all'indagine sul denaro recuperato dalla sua abitazione» durante i disordini dello scorso anno.

All'epoca, la casa di Khadka fu incendiata e video sui social media mostravano i manifestanti che lanciavano in aria il denaro trovato all'interno.