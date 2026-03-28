L'ex primo ministro del Nepal Khadga Prasad Sharma Oli è stato arrestato (foto d'archivio) Keystone

L'ex primo ministro del Nepal, KP Sharma Oli, e l'ex ministro degli Interni, Ramesh Lekhak, sono stati arrestati per il loro presunto coinvolgimento nella sanguinosa repressione dei manifestanti avvenuta a settembre. Lo ha riferito la polizia.

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Gli arresti giungono il giorno dopo il giuramento del primo ministro Balendra Shah e del suo gabinetto, a seguito delle prime elezioni dopo la rivolta del 2025 che ha rovesciato il governo di Oli.

Almeno 77 persone sono state uccise nella rivolta giovanile anticorruzione dell'8 e 9 settembre, iniziata a causa di un breve blocco dei social media, ma che ha poi alimentato la rabbia che da tempo covava per le difficoltà economiche.

Almeno 19 giovani sono stati uccisi nella repressione del primo giorno di proteste. Il giorno seguente, i disordini si sono diffusi in tutto il Paese, con il parlamento e gli uffici governativi dati alle fiamme, provocando il crollo del governo.

Un rapporto del governo nepalese sulla sanguinosa rivolta ha raccomandato il perseguimento penale del 74enne Oli e di altri funzionari. Il rapporto afferma che «non è stato accertato che ci sia stato un ordine di sparare», ma che «non è stato fatto alcuno sforzo per fermare o controllare gli spari e, a causa della loro condotta negligente, anche dei minori hanno perso la vita».

«Nessuno è al di sopra della legge... Questa non è una vendetta contro nessuno, solo l'inizio della giustizia. Credo che ora il paese prenderà una nuova direzione», ha scritto su Instagram il neoministro degli Interni Sudan Gurung, figura chiave delle proteste.