Crisi e caosIn Nepal viene incendiata la casa dell'ex premier, morta ustionata la moglie
SDA
9.9.2025 - 18:39
Rajyalaxmi Chitrakar, moglie dell'ex premier del Nepal Jhalanath Khanal è morta per le ustioni riportate nell'assalto incendiario di oggi alla sua abitazione, nel quartiere Dallu di Katmandu. Lo si apprende dal sito nepalese Khabarhub.
La donna si trovava nella casa che è stata assaltata e data alle fiamme nella mattinata dai manifestanti; trasportata in ospedale in condizioni critiche, si è spenta dopo poche ore.
Il marito, esponente del Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), si dimise dall'incarico nel 2011, ma è considerato dai protagonisti della protesta delle ultime ore un esponente della vecchia guardia tuttora al potere nel Paese che deve farsi da parte.