  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crisi e caos In Nepal viene incendiata la casa dell'ex premier, morta ustionata la moglie

SDA

9.9.2025 - 18:39

Non si placano le proteste in Nepal.
Non si placano le proteste in Nepal.
Keystone

Rajyalaxmi Chitrakar, moglie dell'ex premier del Nepal Jhalanath Khanal è morta per le ustioni riportate nell'assalto incendiario di oggi alla sua abitazione, nel quartiere Dallu di Katmandu. Lo si apprende dal sito nepalese Khabarhub.

Keystone-SDA

09.09.2025, 18:39

09.09.2025, 19:34

Crisi nel Paese. Si è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

Crisi nel PaeseSi è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

La donna si trovava nella casa che è stata assaltata e data alle fiamme nella mattinata dai manifestanti; trasportata in ospedale in condizioni critiche, si è spenta dopo poche ore.

Il marito, esponente del Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), si dimise dall'incarico nel 2011, ma è considerato dai protagonisti della protesta delle ultime ore un esponente della vecchia guardia tuttora al potere nel Paese che deve farsi da parte.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Esordio felice per l'Ambrì che batte il Kloten, il Lugano invece s'inchina al Friborgo

Altre notizie

Francia. Macron tira dritto e gioca la carta Lecornu, un premier pacato di soli 39 anni

FranciaMacron tira dritto e gioca la carta Lecornu, un premier pacato di soli 39 anni

Medio Oriente. Israele bombarda i vertici di Hamas a Doha e ordina l'evacuazione totale di Gaza City

Medio OrienteIsraele bombarda i vertici di Hamas a Doha e ordina l'evacuazione totale di Gaza City

«Global Sumud Flotilla». La Flotilla attaccata da un drone? «Nessuno ci fermerà»

«Global Sumud Flotilla»La Flotilla attaccata da un drone? «Nessuno ci fermerà»

Crisi in Nepal. Scoppia la rabbia a Katmandu: bruciati gli edifici governativi. Morta tra le fiamme la moglie dell'ex premier

Crisi in NepalScoppia la rabbia a Katmandu: bruciati gli edifici governativi. Morta tra le fiamme la moglie dell'ex premier