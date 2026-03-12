Balendra Shah (al centro) potrebbe ora diventare premier. (foto d'archivio) Keystone

Il partito Rastriya Swatantra (RSP) dell'ex rapper Balendra Shah ha ottenuto 182 seggi parlamentari su 275 alle elezioni politiche in Nepal della settimana scorsa: lo riferisce la commissione elettorale, citata dall'agenzia di stampa indiana PTI.

Stando alle autorità elettorali, RSP ha ottenuto 57 dei 110 seggi assegnati col proporzionale e 125 dei 165 assegnati col maggioritario. Balendra Shah, meglio noto come Balen, secondo molti osservatori potrebbe ora diventare primo ministro.

Balendra Shah, 35 anni, ex rapper ed ex sindaco della capitale Kathmandu, si era presentato alle elezioni dicendo di auspicare un cambiamento dopo le proteste di sei mesi fa guidate dai giovani della generazione Z che hanno costretto l'allora premier Sharma Oli a dimettersi.

Nelle proteste erano morte 77 persone, tra cui molti manifestanti uccisi dalla polizia, ed era stato incendiato il parlamento. Le manifestazioni erano partite per contrastare l'introduzione di una serie di limitazioni alle reti sociali, ma presto si erano aggiunte altre rivendicazioni politiche, come la lotta alla corruzione e quella alla disoccupazione.