IndonesiaI soccorritori: «Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava»
SDA
2.10.2025 - 08:13
I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi.
Keystone-SDA
02.10.2025, 08:13
02.10.2025, 08:20
SDA
Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB), alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime.
«Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita», ha dichiarato in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo, sull'isola di Giava.
I soccorritori hanno «deciso di passare alla fase successiva delle ricerche con mezzi pesanti». La speranza è che non tutti i dispersi siano sotto le macerie, mentre per ora il bilancio ufficiale del crollo è di cinque vittime.