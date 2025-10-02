  1. Clienti privati
Indonesia I soccorritori: «Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava»

SDA

2.10.2025 - 08:13

L'edificio collassato sull'isola di Giava.
Keystone

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi.

Keystone-SDA

02.10.2025, 08:13

02.10.2025, 08:20

Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB), alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime.

«Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita», ha dichiarato in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo, sull'isola di Giava.

I soccorritori hanno «deciso di passare alla fase successiva delle ricerche con mezzi pesanti». La speranza è che non tutti i dispersi siano sotto le macerie, mentre per ora il bilancio ufficiale del crollo è di cinque vittime.

Indonesia. Scuola crollata sull'isola di Giava, si teme ci siano 91 studenti sotto le macerie

IndonesiaScuola crollata sull'isola di Giava, si teme ci siano 91 studenti sotto le macerie

