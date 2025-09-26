  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Discorso all'Onu Netanyahu a New York, proteste e arresti

SDA

26.9.2025 - 19:44

Le proteste a Times Square.
Le proteste a Times Square.
Keystone

Decine di manifestanti sono stati arrestati oggi di prima mattina fuori dal Loews Regency, l'albergo su Park Avenue dove è arrivato ieri il premier israeliano Benyamin Netanyhau per tenere il suo discorso all'Onu.

Keystone-SDA

26.09.2025, 19:44

26.09.2025, 19:48

La manifestazione, cominciata dopo la mezzanotte, era tesa apparentemente a disturbare il sonno del primo ministro e del suo entourage. I partecipanti sventolavano bandiere palestinesi e cartelli con la parola «genocidio», altri gridavano slogan all'insegna del «killer di bambini» e della «Palestina libera».

Migliaia di persone hanno poi protestato contro il discorso nelle strade di New York, compreso un grande raduno a Times Square, nel centro della città. La folla ha risposto con un applauso quando è circolata la notizia che numerose delegazioni all'Onu avevano oggi disertato il discorso dell'israeliano in Assemblea Generale.

La polizia ha detto che duemila persone erano ancora in strada quando il corteo, verso le 10:15, ha cominciato a puntare verso il Palazzo di Vetro ma a quel punto il leader israeliano aveva già finito di parlare. I manifestanti hanno riempito la 42esima strada, poi hanno virato a nord costringendo la polizia a chiudere parecchi isolati di Sixth Avenue.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Croci-Torti analizza il momento no del suo Lugano: «Mancano i risultati e non è un caso...»

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

Medio OrienteNetanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

Medio Oriente. Medici Senza Frontiere deve sospendere le attività a Gaza City

Medio OrienteMedici Senza Frontiere deve sospendere le attività a Gaza City

USA. Morta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba

USAMorta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba