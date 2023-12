Il premier israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato oggi un aspro attacco al Sudafrica, dopo che Pretoria ha accusato Israele di aver compiuto a Gaza «atti di genocidio» e ha chiesto l'intervento della Corte internazionale di giustizia.

Accuse di genocidio, ha detto Netanyahu aprendo la seduta del governo, andrebbero rivolte piuttosto a Hamas: «Se ne avesse la capacità – ha affermato – ucciderebbe tutti noi». «L'esercito d'Israele – ha aggiunto – si comporta in maniera morale, fa tutto il possibile per non colpire civili, mentre Hamas fa di tutto perché noi li colpiamo e li usa come scudi umani».

«Io chiedo – ha proseguito Netanyahu -: dove eravate voi in Sudafrica quando milioni di persone furono uccise o espulse dalle loro case in Siria, nello Yemen o altrove? Siete rimasti assenti. Quello che fate adesso sono solo cose insensate, menzogne, cattiveria. Noi – ha concluso – proseguiremo la nostra guerra di difesa, una guerra senza eguale per la sua giustizia e moralità».

SDA