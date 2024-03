Secondo il premier israeliano Benyamin Netanyahu, la maggioranza della popolazione condivide le scelte politiche intraprese dallo Stato ebraico. Keystone

Il presidente Usa Joe Biden «si sbaglia». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un'intervista a Politico, in parte anticipata dai media israeliani.

«Se intendeva dire che conduco una politica contro la maggioranza dell'opinione pubblica israeliana e ciò danneggia gli interessi di Israele, allora è sbagliato. Non è solo la mia politica privata, è della stragrande maggioranza degli israeliani», ha spiegato Netanyahu. Il premier ha inoltre ribadito l'opposizione a un controllo di Gaza da parte dell'Autorità nazionale palestinese.

«L'ultima cosa che dovremmo fare – ha spiegato Netanyahu – è mettere a Gaza, a capo di Gaza, l'Autorità Palestinese che educa i suoi figli al terrorismo e paga per il terrorismo». «La maggior parte degli israeliani – ha continuato il premier – capisce che se non respingiamo completamente il tentativo di imporci uno Stato terrorista palestinese, si torna al massacro del 7 ottobre».

«Quindi, il tentativo di dire che le mie politiche sono politiche private che non sono sostenute dalla maggior parte degli israeliani, è falso. La stragrande maggioranza è unita come mai prima d'ora. E capiscono – ha concluso – cosa è bene per Israele. Capiscono cosa è importante per Israele. E penso che abbiano ragione».

SDA