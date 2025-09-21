  1. Clienti privati
Medio Oriente Netanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

SDA

21.9.2025 - 14:44

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che «uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele» e ha promesso di «combattere gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese davanti all'Onu».

Keystone-SDA

21.09.2025, 14:44

21.09.2025, 15:28

«All'Onu - ha detto il premier israeliano nella riunione settimanale del governo che parlerà venerdì davanti all'Assemblea generale - presenterò la verità. Questa è la verità di Israele, ma è anche la verità oggettiva della nostra giusta lotta contro le forze del male e della nostra visione di una vera pace: la pace attraverso la forza».

«Dovremo anche combattere all'Onu e in tutte le altre arene contro la falsa propaganda rivolta a noi e contro gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese, che metterebbero in pericolo la nostra esistenza e costituirebbero una ricompensa assurda per il terrore», continua, ripetendo, riporta il Times of Israel, le precedenti dichiarazioni secondo cui le nazioni che riconoscono uno Stato palestinese all'Assemblea generale stanno ricompensando gli atti terroristici di Hamas contro Israele.

Dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorda Netanyahu, «incontrerò il mio amico, il presidente Trump. Sarà la quarta volta che lo incontro dall'inizio del suo secondo mandato, più di qualsiasi altro leader mondiale. E abbiamo molto di cui discutere».

