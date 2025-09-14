Medio OrienteNetanyahu convoca una riunione di governo sugli ostaggi
14.9.2025 - 16:43
Il primo ministro israeliano ha convocato una riunione di governo per domenica sera alle 20 (le 19 in Svizzera) sulla situazione degli ostaggi ancora a Gaza.
Intanto l'Intelligence militare, riferiscono i media israeliani, ha mappato delle «zone di fuoco coordinate» dove si ritiene siano tenuti prigionieri i rapiti, aree in cui l'Idf si muoverà con estrema cautela, anche in presenza di miliziani armati.
Nuove tattiche di combattimento, sviluppate in collaborazione con l'intelligence dell'Idf, mirano a ridurre i rischi per gli ostaggi. Le operazioni, si è appreso, potrebbero essere sospese in qualsiasi fase, qualora i negoziati facessero progressi.