Medio Oriente Netanyahu convoca una riunione di governo sugli ostaggi 

SDA

14.9.2025 - 16:43

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Keystone

Il primo ministro israeliano ha convocato una riunione di governo per domenica sera alle 20 (le 19 in Svizzera) sulla situazione degli ostaggi ancora a Gaza.

Keystone-SDA

14.09.2025, 16:43

14.09.2025, 17:11

Intanto l'Intelligence militare, riferiscono i media israeliani, ha mappato delle «zone di fuoco coordinate» dove si ritiene siano tenuti prigionieri i rapiti, aree in cui l'Idf si muoverà con estrema cautela, anche in presenza di miliziani armati.

Nuove tattiche di combattimento, sviluppate in collaborazione con l'intelligence dell'Idf, mirano a ridurre i rischi per gli ostaggi. Le operazioni, si è appreso, potrebbero essere sospese in qualsiasi fase, qualora i negoziati facessero progressi.

