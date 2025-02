Marco Rubio e Benjamin Netanyahu hanno mostrato piena identità di vedute. Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «è il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca», ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu al segretario di stato americano Marco Rubio in conferenza stampa a Gerusalemme.

Keystone-SDA SDA

«Israele e America sono spalla a spalla nel contrastare la minaccia dell'Iran. Siamo d'accordo che agli ayatollah non deve essere permesso di avere armi nucleari. Siamo anche d'accordo che l'aggressione dell'Iran nella regione deve essere ritirata». Con il sostegno di Trump, ha affermato Netanyahu, «possiamo e vogliamo portare a termine il lavoro».

Da parte sua Rubio ha affermato, in una dichiarazione congiunta con Netanyahu, che il presidente statunitense Donald Trump «ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza: Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì».

I due hanno anche affrontato la situazione con Siria e Libano: «Abbiamo parlato di quanto sia importante la caduta di Assad in Siria», ha detto Rubio. «Se sostituisce una forza armata con un'altra, non è uno sviluppo positivo. In Libano, l'obiettivo è disarmare Hezbollah».

E ha aggiunto, «l'Iran è una fonte di insicurezza nella regione. Tutto ciò che minaccia la sicurezza di milioni di persone è l'Iran». Rubio ha parlato nel corso di una conferenza stampa congiunta con Netanyahu a Gerusalemme.