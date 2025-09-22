  1. Clienti privati
Medio Oriente Netanyahu: «Determinati a raggiungere tutti obiettivi di guerra»

SDA

22.9.2025 - 12:08

Benjamin Netanyahu si è espresso in un videomessaggio in occasione del capodanno ebraico. (Foto archivio)
Benjamin Netanyahu si è espresso in un videomessaggio in occasione del capodanno ebraico. (Foto archivio)
Keystone

«Continueremo ad agire con determinazione finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra»: lo afferma il premier Benjamin Netanyahu nel suo messaggio di Rosh Hashanah, il capodanno ebraico.

Keystone-SDA

22.09.2025, 12:08

22.09.2025, 12:13

«Le nostre forze stanno ora operando con grande forza nella Striscia di Gaza per sconfiggere definitivamente Hamas e riportare a casa tutti i nostri ostaggi», ha aggiunto, stando a quanto riporta il Times of Israel.

«E così facendo, apriremo anche la strada all'espansione del cerchio della pace», sostiene Netanyhu preparando il terreno a ulteriori accordi di pace regionali.

