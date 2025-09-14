  1. Clienti privati
Medio Oriente Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto a Gerusalemme

SDA

14.9.2025 - 16:16

Marco Rubio e Benjamin Netanyahu al Muro del Pianto.
Keystone

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato con il segretario di Stato americano Marco Rubio al Muro del Pianto a Gerusalemme.

Keystone-SDA

14.09.2025, 16:16

14.09.2025, 16:36

Dopo aver pregato insieme, Netanyahu e il segretario di Stato USA hanno visitato i tunnel sotto il luogo sacro.

«Penso che la visita di Rubio qui sia una testimonianza della solidità e della forza dell'alleanza israelo-americana, che è forte e durevole quanto le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato», ha detto Netanyahu ai giornalisti sul posto dopo la visita.

«Sotto la presidenza di Donald Trump e del segretario Rubio, questa alleanza non è mai stata così forte e lo apprezziamo profondamente», ha aggiunto. Rubio non ha fatto dichiarazioni alla stampa.

