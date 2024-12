Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio) Keystone

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, a Gerusalemme, nell'ambito delle ultime azioni dell'amministrazione Biden per raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

SDA

L'accordo che si intende raggiungere contempla anche la liberazione degli ostaggi.

Le immagini diffuse dall'ufficio del premier mostrano Sullivan mentre incontra ministri e alti funzionari della sicurezza, tra cui i direttori dello Shin Bet Ronen Bar, del Mossad David Barnea e il coordinatore del governo per i rapiti Gal Hirsch.

Dopo gli incontri in Israele, Sullivan si recherà in Qatar e in Egitto, i due Paesi arabi che, insieme agli Stati Uniti, svolgono il ruolo di mediatori tra Israele e Hamas. Novantasei dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangono a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti confermati dalle Forze di difesa israeliane (Idf), secondo le ultime stime.