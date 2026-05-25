Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

Aumenta la pressione di Israele nei confronti di Hezbollah. In un video, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione degli attacchi da parte dello Stato ebraico.

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«Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. È ciò che ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente», ha affermato Netanyahu.