Medio OrienteNetanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah»
SDA
25.5.2026 - 20:29
Aumenta la pressione di Israele nei confronti di Hezbollah. In un video, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione degli attacchi da parte dello Stato ebraico.
Keystone-SDA
25.05.2026, 20:29
25.05.2026, 20:32
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«Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. È ciò che ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente», ha affermato Netanyahu.