Medio Oriente Netanyahu: «In Iran un'azione rapida, aprirà la strada alla pace con i Paesi arabi»

SDA

3.3.2026 - 15:10

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu. (Foto archivio)
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu. (Foto archivio)
Keystone

«Non sarà una guerra infinita. Il regime terroristico è al punto più debole da quando ha strappato l'Iran al suo coraggioso popolo 47 anni fa. Sarà un'azione rapida e decisiva», ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un'intervista rilasciata a Fox News.

Keystone-SDA

03.03.2026, 15:10

03.03.2026, 15:22

«Penso che questo aprirà la strada a molti trattati di pace con altri Paesi arabi e musulmani. L'Arabia Saudita avrà molto da guadagnare», ha proseguito Netanyahu.

«Tutti questi Paesi sono minacciati dall'Iran, vogliono che il regime cada, anche se non lo dicono pubblicamente. Se l'Iran viene rimosso, è un grande vantaggio per Riad e per questi altri Paesi», ha sottolineato il premier.

Nuove immagini satellitari mostrano risultati dei raid in Iran - Ahmadinejad sarebbe vivo

