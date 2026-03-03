Per il premier israeliano Benyamin Netanyahu "era imperativo agire subito". (Foto d'archivio) Keystone

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi, rendendo urgente l'attacco al paese.

Keystone-SDA SDA

«Hanno iniziato a costruire nuovi siti, nuovi luoghi, bunker sotterranei, che avrebbero reso immuni i loro programmi di missili balistici e di bombe atomiche nel giro di pochi mesi», ha dichiarato Netanyahu a FOX News.

«Se non si interviene ora, non sarà possibile farlo in seguito, e allora potrebbero ricattare e minacciare l'America, Israele e tutti gli altri», ha detto ancora Netanyahu, la cui intervista è stata ripresa dall'israeliana KAN News. «Non avremo una guerra infinita», ha insistito, assicurando che si tratterà invece di un'azione «rapida e decisiva».

A suo dire «il motivo per cui abbiamo dovuto agire ora è che, dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici, ci si aspettava che avrebbero imparato la lezione, ma non l'hanno fatto. Perché sono irriformabili, sono totalmente fanatici su questo, sull'obiettivo di distruggere l'America», ha proseguito il primo ministro israeliano, citato da al-Jazeera, riferendosi al regime di Teheran.

«L'Iran grida ‹Morte all'America› e ‹Morte a Israele› da anni»

Netanyahu ha anche affermato, si legge ancora nella trascrizione dell'intervista pubblicata dall'israeliana KAN News, che «l'Iran grida 'Morte all'America' e 'Morte a Israele' da anni. Gli iraniani hanno bombardato le ambasciate statunitensi, hanno tentato due volte di assassinare Trump, hanno ucciso i propri cittadini e hanno dispiegato una rete terroristica».

«Questo è un regime impegnato a danneggiare l'America», ha aggiunto. «Era imperativo agire subito e avevamo bisogno di un nuovo alleato come Trump per farlo. Dovevamo agire subito, altrimenti l'Iran avrebbe ottenuto l'immunità».

Netanyahu elogia gli Stati Uniti

Il primo ministro ha poi elogiato il presidente degli Stati Uniti: «Quando America e Israele lavorano insieme, accadono cose straordinarie. Non sarebbero mai accadute senza la sua leadership. L'ho incontrato prima del suo secondo giuramento e la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Dobbiamo impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare', perché vedeva in ciò una minaccia chiara e immediata per gli Stati Uniti».

«Quando c'è un regime come quello iraniano che vuole distruggere gli Stati Uniti, questa è la minaccia più grande per l'America», ha ancora dichiarato. «Abbiamo cercato di agire inizialmente con l'Operazione Midnight Hammer, ma non hanno imparato la lezione. I negoziati non hanno funzionato e abbiamo dovuto agire».