Medio OrienteNetanyahu: «Israele manterrà il controllo dal fiume Giordano al mare»
27.1.2026 - 21:37
«Israele eserciterà il controllo della sicurezza dal (fiume) Giordano al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza». Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.
«Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non è successo e non succederà... Credo che sappiate tutti che la persona che ha ripetutamente bloccato la creazione di uno Stato palestinese sono io», ha dichiarato.