Striscia di Gaza Netanyahu: «L'accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas»

SDA

10.10.2025 - 12:40

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è pronunciato dinanzi ai media in seguito all'annuncio fatto nella notte dell'accordo siglato con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. (immagine d'archivio)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è pronunciato dinanzi ai media in seguito all'annuncio fatto nella notte dell'accordo siglato con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. (immagine d'archivio)
Keystone

«A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia», ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Keystone-SDA

10.10.2025, 12:40

10.10.2025, 12:44

«Oggi celebriamo uno dei risultati più grandi della nostra guerra per la rinascita: il ritorno di tutti i nostri ostaggi – vivi e morti – a casa. Questo è stato un obiettivo centrale che abbiamo perseguito con determinazione lungo tutto il percorso. Abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta. Vi ricordo che, all'inizio della guerra, c'erano coloro che dicevano 'dobbiamo abituarci all'idea che non riusciremo a riavere nemmeno un ostaggio vivo'. Io la pensavo diversamente e ho agito diversamente», ha detto Netanyahu in una dichiarazione ai media in ebraico.

«Hamas ha accettato l'accordo solo quando ha sentito la spada alla gola. E la spada è ancora lì. Hamas ha accettato l'accordo dopo che il piano Trump, su cui ho concordato con il presidente a Washington, lo ha isolato a livello internazionale in modo senza precedenti», ha affermato.

