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Medio Oriente Netanyahu: «La guerra ha annientato i programmi nucleari iraniani»

SDA

11.4.2026 - 21:51

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Keystone

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la campagna congiunta israelo-americana contro l'Iran è riuscita ad «annientare» i programmi nucleari e missilistici balistici della Repubblica islamica.

Keystone-SDA

11.04.2026, 21:51

11.04.2026, 21:56

«Siamo riusciti a schiacciare il programma nucleare e il programma missilistico», ha affermato Netanyahu in una dichiarazione televisiva, aggiungendo che la guerra contro Teheran ha anche indebolito la leadership iraniana e i suoi alleati regionali.

«Volevano strangolarci, e (ora) noi stiamo strangolando loro. Ci hanno minacciato di annientamento, e ora stanno lottando per la sopravvivenza».

Sui social media Netanyahu ha poi affermato che Israele resta determinato a continuare a combattere l'Iran, nonostante i negoziati in corso tra Washington e Teheran.

«Israele sotto la mia guida continuerà a combattere il regime terroristico iraniano e i suoi alleati, a differenza di Erdogan che li asseconda e ha massacrato i suoi stessi cittadini curdi», ha scritto Netanyahu sui social media. Israele non è presente ai colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad.

Due condizioni per la pace con il Libano

Il primo ministro israeliano ha inoltre dichiarato che qualsiasi accordo di pace raggiunto con il Libano deve essere un accordo che «durerà per generazioni».

«Il Libano ci ha contattato. Nell'ultimo mese, ci ha contattato più volte per avviare colloqui di pace diretti», ha affermato Netanyahu nella dichiarazione televisiva.

«Ho dato il mio consenso, ma a due condizioni: vogliamo lo smantellamento delle armi di Hezbollah e vogliamo un vero accordo di pace che duri per generazioni».

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