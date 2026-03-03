  1. Clienti privati
Ticker Medio Oriente Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari» - Teheran chiude lo Stretto di Hormuz

Sara Matasci

3.3.2026

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio
Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Un palazzo danneggiato a seguito di un attacco aereo israeliano ad Al Jamous, a Dahieh, periferia sud di Beirut, Libano.

Un palazzo danneggiato a seguito di un attacco aereo israeliano ad Al Jamous, a Dahieh, periferia sud di Beirut, Libano.

Immagine: KEYSTONE

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Continuano gli attacchi contro l'Iran.

Continuano gli attacchi contro l'Iran.

Immagine: KEYSTONE

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Anche l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso nel primo attacco di sabato in Iran.

Anche l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso nel primo attacco di sabato in Iran.

Immagine: KEYSTONE

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. La folla riunita sulla piazza Enqelab a Teheran, dopo l'annuncio della morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran.

La folla riunita sulla piazza Enqelab a Teheran, dopo l'annuncio della morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran.

Immagine: KEYSTONE

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei (foto d'archivio).

La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei (foto d'archivio).

Immagine: KEYSTONE

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Sabato ci sono state diverse esplosioni nella capitale iraniana.

Sabato ci sono state diverse esplosioni nella capitale iraniana.

Immagine: Uncredited/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.

Immagine: Vahid Salemi/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Un proiettile in arrivo esplode nella baia di Haifa, mentre Israele ha dichiarato l'allerta nazionale in seguito agli attacchi all'Iran.

Un proiettile in arrivo esplode nella baia di Haifa, mentre Israele ha dichiarato l'allerta nazionale in seguito agli attacchi all'Iran.

Immagine: Leo Correa/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Un sottomarino israeliano viene visto nella baia di Haifa, nel nord di Israele, dopo che il Governo ha dichiarato l'allerta nazionale in seguito agli attacchi all'Iran.

Un sottomarino israeliano viene visto nella baia di Haifa, nel nord di Israele, dopo che il Governo ha dichiarato l'allerta nazionale in seguito agli attacchi all'Iran.

Immagine: Leo Correa/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Persone cercano riparo in un parcheggio sotterraneo dopo che è stato lanciato un allarme per l'arrivo di missili dall'Iran, che ha risposto così in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele.

Persone cercano riparo in un parcheggio sotterraneo dopo che è stato lanciato un allarme per l'arrivo di missili dall'Iran, che ha risposto così in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele.

Immagine: Oren Ziv/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. La popolazione di Tel Aviv è dovuta fuggire per mettersi in salvo. Anche questa immagine proviene dallo stesso parcheggio sotterraneo.

La popolazione di Tel Aviv è dovuta fuggire per mettersi in salvo. Anche questa immagine proviene dallo stesso parcheggio sotterraneo.

Immagine: Oren Ziv/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Un soldato israeliano si ripara vicino ad Ashkelon mentre il sistema di difesa missilistico israeliano «Iron Dome» si lancia per intercettare un razzo sparato dalla Striscia di Gaza. Israele ha mobilitato 70.000 riservisti per l'operazione contro l'Iran.

Un soldato israeliano si ripara vicino ad Ashkelon mentre il sistema di difesa missilistico israeliano «Iron Dome» si lancia per intercettare un razzo sparato dalla Striscia di Gaza. Israele ha mobilitato 70.000 riservisti per l'operazione contro l'Iran.

Immagine: Ariel Schalit/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Le tracce di un missile di difesa aerea intercettato sono visibili sopra la Città Vecchia di Gerusalemme.

Le tracce di un missile di difesa aerea intercettato sono visibili sopra la Città Vecchia di Gerusalemme.

Immagine: Mahmoud Illean/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Anche nella città di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv, i civili israeliani hanno dovuto resistere nei rifugi.

Anche nella città di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv, i civili israeliani hanno dovuto resistere nei rifugi.

Immagine: dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Una coppia con i loro due figli si precipita in un rifugio ad Haifa dopo che la sirena di allarme ha suonato in seguito agli attacchi israeliani contro l'Iran.

Una coppia con i loro due figli si precipita in un rifugio ad Haifa dopo che la sirena di allarme ha suonato in seguito agli attacchi israeliani contro l'Iran.

Immagine: Leo Correa/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Un agente di polizia delimita il lungomare di Haifa dopo il suono delle sirene nella città portuale.

Un agente di polizia delimita il lungomare di Haifa dopo il suono delle sirene nella città portuale.

Immagine: Leo Correa/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. L'aeroporto israeliano Ben Gurion di Lod, vicino a Tel Aviv, è vuoto dopo un attacco militare israeliano contro l'Iran. Le operazioni di volo sono state sospese in tutta la regione.

L'aeroporto israeliano Ben Gurion di Lod, vicino a Tel Aviv, è vuoto dopo un attacco militare israeliano contro l'Iran. Le operazioni di volo sono state sospese in tutta la regione.

Immagine: Ariel Schalit/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Sabato mattina, gli Stati Uniti del presidente Donald Trump hanno lanciato una grande offensiva militare contro obiettivi in Iran, insieme all'alleato Israele. (immagine d'archivio)

Sabato mattina, gli Stati Uniti del presidente Donald Trump hanno lanciato una grande offensiva militare contro obiettivi in Iran, insieme all'alleato Israele. (immagine d'archivio)

Immagine: Evan Vucci/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ascolta durante una conferenza stampa con il presidente statunitense Trump a Mar-a-Lago. La foto è stata scattata il 29 dicembre 2025.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ascolta durante una conferenza stampa con il presidente statunitense Trump a Mar-a-Lago. La foto è stata scattata il 29 dicembre 2025.

Immagine: Alex Brandon/AP/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Rappresentazione della presenza militare statunitense in Medio Oriente. Ci sono più di 30.000 soldati statunitensi nella regione del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Contrassegnate in blu si vedono le basi controllate dagli Stati Uniti, in funzione da almeno 15 anni. In rosso altre basi in cui ci sono delle truppe statunitensi. I puntini grigi rappresentano le navi.

Rappresentazione della presenza militare statunitense in Medio Oriente. Ci sono più di 30.000 soldati statunitensi nella regione del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Contrassegnate in blu si vedono le basi controllate dagli Stati Uniti, in funzione da almeno 15 anni. In rosso altre basi in cui ci sono delle truppe statunitensi. I puntini grigi rappresentano le navi.

Immagine: CFR/NYT/dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Le forze iraniane hanno attaccato quattro basi militari nella regione in risposta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti.

Le forze iraniane hanno attaccato quattro basi militari nella regione in risposta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti.

Immagine: Nachrichtenagentur FARS/OSM Mitwirkende

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio. Israele e Stati Uniti bombardano obiettivi in Iran.

Israele e Stati Uniti bombardano obiettivi in Iran.

Immagine: dpa

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran sabato 28 febbraio
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran. E domenica è arrivata la conferma che Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana, è morto. Gli attacchi sono ancora in corso e Trump ha detto che potrebbero durante «4-5 settimane». Anche Qatar e Arabia Saudita sono finite sotto il fuoco iraniano e, in risposta, chiudono i loro principali impianti di gas e petrolio. Dal canto suo, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz e minaccia chi tenterà di passarlo. Intanto il DFAE ha fatto sapere che sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente. Tutti gli aggiornamenti nel live-ticker di blue News.

,

Keystone-SDA, Redazione blue News

03.03.2026, 08:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno dato il via a un attacco congiunto all'Iran.
  • Domenica la TV di Stato iraniana ha confermato che nei raid è morta la Guida Suprema Ali Khamenei.
  • Lunedì il presidente USA Donald Trump ha fatto sapere che gli attacchi all'Iran potrebbero continuare per altre «4-5 settimane». 
  • In giornata sono anche stati abbattuti diversi aerei militari USA (l'equipaggio è rimasto illeso perché è riuscito a eiettarsi dall'abitacolo) anche se non si conosce ancora l'origine dell'attacco.
  • Intanto il DFAE ha fatto sapere che sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente.
  • Un sondaggio Reuters/Ipsos mostra che solo un americano su quattro sostiene l'operazione militare in Iran, mentre oltre la metà giudica eccessivo l'uso della forza da parte di Trump e molti temono un aumento dei prezzi dell'energia.
  • Anche Qatar e Arabia Saudita sono finite sotto il fuoco iraniano e, in risposta, chiudono i loro principali impianti di gas e petrolio.
  • Dal canto suo, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - dal quale transita circa un quarto di tutto il petrolio mondiale - e minaccia chi tenterà di passarlo.
Mostra di più

Qui trovate il ticker delle prime tre giornate della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro Iran.

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Trump: «Siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre»

    «Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi». Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

    «Le guerre possono essere combattute ‹per sempre›, e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! - ha aggiunto -. Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi periferici».

    Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha respinto le critiche secondo cui Trump avrebbe infranto la promessa elettorale di evitare guerre straniere «infinite», e «ciò significa che non ci ritroveremo nei problemi che abbiamo avuto con Iraq e Afghanistan».

    «La differenza è che il presidente ha definito chiaramente ciò che vuole ottenere e non c'è modo che Trump permetta a questo paese di entrare in un conflitto pluriennale senza una chiara conclusione in vista e senza un obiettivo chiaro», ha affermato a FOX News, come riporta al-Jazeera, che è garantire che l'Iran non ottenga un'arma nucleare.

    Da parte sua Il segretario di Stato americano Marco Rubio, , prima di informare i leader del Congresso sugli attacchi a Teheran, ha spiegato che «i colpi più duri devono ancora arrivare dall'esercito statunitense» contro l'Iran.

    «Non entrerò nei dettagli, ma la fase successiva sarà ancora più dura», ha aggiunto, rievocando quando annunciato ore prima da Trump.

  • In corso attacchi simultanei contro Iran ed Hezbollah

    Le Forze di difesa israeliane (IDF) «stanno attualmente conducendo attacchi simultanei a Teheran e Beirut. L'Aeronautica militare israeliana ha avviato attacchi mirati contro obiettivi militari del regime terroristico iraniano e dell'organizzazione terroristica Hezbollah». Lo scrive stamani l'IDF su Telegram.

    «Un aereo dell'Aeronautica militare israeliana ha colpito e smantellato una cellula di agenti del sistema di difesa aerea del regime terroristico iraniano mentre tentavano di azionare sistemi contro l'IDF - scrive Tsahal -. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire i lanciatori di missili balistici iraniani e i siti di lancio che prendono di mira i velivoli dell'Aeronautica Militare israeliana».

    «L'IDF non permetterà al regime terroristico iraniano di colpire i velivoli dell'Aeronautica militare israeliana e continueranno a colpire i tentativi di armare i lanciamissili. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire siti di lancio di missili, lanciamissili e missili balistici».

    In precedenza l'esercito israeliano aveva emesso nuovi avvisi di evacuazione per decine di località in Libano.

  • Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari»

    Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi, rendendo urgente l'attacco al paese.

    «Hanno iniziato a costruire nuovi siti, nuovi luoghi, bunker sotterranei, che avrebbero reso immuni i loro programmi di missili balistici e di bombe atomiche nel giro di pochi mesi», ha dichiarato a FOX News.

    «Se non si interviene ora, non sarà possibile farlo in seguito, e allora potrebbero ricattare e minacciare l'America, Israele e tutti gli altri», ha detto ancora Netanyahu, la cui intervista è stata ripresa dall'israeliana KAN News. «Non avremo una guerra infinita», ha insistito, assicurando che si tratterà invece di un'azione «rapida e decisiva».

    A suo dire «il motivo per cui abbiamo dovuto agire ora è che, dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici, ci si aspettava che avrebbero imparato la lezione, ma non l'hanno fatto. Perché sono irriformabili, sono totalmente fanatici su questo, sull'obiettivo di distruggere l'America», ha proseguito il primo ministro israeliano, citato da al-Jazeera, riferendosi al regime di Teheran.

  • Salgono a 6 i militari USA uccisi dall'inizio dell'attacco

    Salgono a sei i militari americani uccisi in Iran dall'inizio dell'operazione. Lo riferisce il Comando centrale americano.

    Le forze statunitensi hanno recentemente recuperato i resti di due militari, precedentemente considerati dispersi, da una struttura colpita durante i primi attacchi iraniani nella regione, si legge in un post del Comando centrale sulle reti sociali nel quale si precisa che «le operazioni di combattimento continuano.

    L'identità dei caduti verrà tenuta nascosta per 24 ore dopo la notifica ai familiari più prossimi».

  • Droni contro l'ambasciata USA in Arabia Saudita

    Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata americana a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della difesa saudita, come riportano i media internazionali.

    «L'ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata da due droni, causando un incendio limitato e lievi danni materiali all'edificio», ha dichiarato un portavoce del ministero.

    Testimoni hanno riferito all'AFP di aver visto del fumo uscire dall'edificio e l'ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi di Riad, Gedda e Dhahran a mettersi al riparo.

    Una fonte aveva riferito poco prima ad AFP che l'Arabia Saudita aveva intercettato quattro droni che prendevano di mira il quartiere diplomatico a Riad.

  • Gli USA: «Abbiamo distrutto i centri di comando dei pasdaran»

    Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato di aver distrutto i posti di comando delle Guardie rivoluzionarie iraniane, nonché le basi di difesa aerea e di lancio di missili iraniani, durante la guerra in Medio Oriente scoppiata nel fine settimana.

    «Le forze statunitensi hanno distrutto le strutture di comando e controllo del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, le capacità di difesa aerea iraniane, le basi di lancio di missili e droni e gli aeroporti militari durante operazioni prolungate», ha scritto il Comando centrale degli Stati Uniti in un post su X.

  • Washington: I«l personale non d'emergenza lasci Bahrein, Giordania e Iraq»

    Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale «non di emergenza» di lasciare Bahrein, Giordania e Iraq. Inoltre l'ambasciata statunitense a Riad conferma l'attacco subìto e chiude temporaneamente. 

  • 08.00

    Martedì 3 marzo: si apre il live-ticker di blue News

    Il live-ticker sulla cronaca degli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti sull'Iran si apre di nuovo. blue News continua ad aggiornarvi sui principali episodi di escalation di violenza in Medio Oriente.

    • Mostra di più

