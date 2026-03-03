Servizi
Swisscom
Ticker Medio Oriente Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari» - Teheran chiude lo Stretto di Hormuz
Sara Matasci
3.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran. E domenica è arrivata la conferma che Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana, è morto. Gli attacchi sono ancora in corso e Trump ha detto che potrebbero durante «4-5 settimane». Anche Qatar e Arabia Saudita sono finite sotto il fuoco iraniano e, in risposta, chiudono i loro principali impianti di gas e petrolio. Dal canto suo, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz e minaccia chi tenterà di passarlo. Intanto il DFAE ha fatto sapere che sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente. Tutti gli aggiornamenti nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno dato il via a un attacco congiunto all'Iran.
- Domenica la TV di Stato iraniana ha confermato che nei raid è morta la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Lunedì il presidente USA Donald Trump ha fatto sapere che gli attacchi all'Iran potrebbero continuare per altre «4-5 settimane».
- In giornata sono anche stati abbattuti diversi aerei militari USA (l'equipaggio è rimasto illeso perché è riuscito a eiettarsi dall'abitacolo) anche se non si conosce ancora l'origine dell'attacco.
- Intanto il DFAE ha fatto sapere che sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente.
- Un sondaggio Reuters/Ipsos mostra che solo un americano su quattro sostiene l'operazione militare in Iran, mentre oltre la metà giudica eccessivo l'uso della forza da parte di Trump e molti temono un aumento dei prezzi dell'energia.
- Anche Qatar e Arabia Saudita sono finite sotto il fuoco iraniano e, in risposta, chiudono i loro principali impianti di gas e petrolio.
- Dal canto suo, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - dal quale transita circa un quarto di tutto il petrolio mondiale - e minaccia chi tenterà di passarlo.
Qui trovate il ticker delle prime tre giornate della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro Iran.
-
LivetickerNuovi contributi
-
Liveticker finito
-
Trump: «Siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre»
«Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi». Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
«Le guerre possono essere combattute ‹per sempre›, e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! - ha aggiunto -. Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi periferici».
Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha respinto le critiche secondo cui Trump avrebbe infranto la promessa elettorale di evitare guerre straniere «infinite», e «ciò significa che non ci ritroveremo nei problemi che abbiamo avuto con Iraq e Afghanistan».
«La differenza è che il presidente ha definito chiaramente ciò che vuole ottenere e non c'è modo che Trump permetta a questo paese di entrare in un conflitto pluriennale senza una chiara conclusione in vista e senza un obiettivo chiaro», ha affermato a FOX News, come riporta al-Jazeera, che è garantire che l'Iran non ottenga un'arma nucleare.
Da parte sua Il segretario di Stato americano Marco Rubio, , prima di informare i leader del Congresso sugli attacchi a Teheran, ha spiegato che «i colpi più duri devono ancora arrivare dall'esercito statunitense» contro l'Iran.
«Non entrerò nei dettagli, ma la fase successiva sarà ancora più dura», ha aggiunto, rievocando quando annunciato ore prima da Trump.
-
In corso attacchi simultanei contro Iran ed Hezbollah
Le Forze di difesa israeliane (IDF) «stanno attualmente conducendo attacchi simultanei a Teheran e Beirut. L'Aeronautica militare israeliana ha avviato attacchi mirati contro obiettivi militari del regime terroristico iraniano e dell'organizzazione terroristica Hezbollah». Lo scrive stamani l'IDF su Telegram.
«Un aereo dell'Aeronautica militare israeliana ha colpito e smantellato una cellula di agenti del sistema di difesa aerea del regime terroristico iraniano mentre tentavano di azionare sistemi contro l'IDF - scrive Tsahal -. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire i lanciatori di missili balistici iraniani e i siti di lancio che prendono di mira i velivoli dell'Aeronautica Militare israeliana».
«L'IDF non permetterà al regime terroristico iraniano di colpire i velivoli dell'Aeronautica militare israeliana e continueranno a colpire i tentativi di armare i lanciamissili. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire siti di lancio di missili, lanciamissili e missili balistici».
In precedenza l'esercito israeliano aveva emesso nuovi avvisi di evacuazione per decine di località in Libano.
-
Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari»
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi, rendendo urgente l'attacco al paese.
«Hanno iniziato a costruire nuovi siti, nuovi luoghi, bunker sotterranei, che avrebbero reso immuni i loro programmi di missili balistici e di bombe atomiche nel giro di pochi mesi», ha dichiarato a FOX News.
«Se non si interviene ora, non sarà possibile farlo in seguito, e allora potrebbero ricattare e minacciare l'America, Israele e tutti gli altri», ha detto ancora Netanyahu, la cui intervista è stata ripresa dall'israeliana KAN News. «Non avremo una guerra infinita», ha insistito, assicurando che si tratterà invece di un'azione «rapida e decisiva».
A suo dire «il motivo per cui abbiamo dovuto agire ora è che, dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici, ci si aspettava che avrebbero imparato la lezione, ma non l'hanno fatto. Perché sono irriformabili, sono totalmente fanatici su questo, sull'obiettivo di distruggere l'America», ha proseguito il primo ministro israeliano, citato da al-Jazeera, riferendosi al regime di Teheran.
-
Salgono a 6 i militari USA uccisi dall'inizio dell'attacco
Salgono a sei i militari americani uccisi in Iran dall'inizio dell'operazione. Lo riferisce il Comando centrale americano.
Le forze statunitensi hanno recentemente recuperato i resti di due militari, precedentemente considerati dispersi, da una struttura colpita durante i primi attacchi iraniani nella regione, si legge in un post del Comando centrale sulle reti sociali nel quale si precisa che «le operazioni di combattimento continuano.
L'identità dei caduti verrà tenuta nascosta per 24 ore dopo la notifica ai familiari più prossimi».
-
Droni contro l'ambasciata USA in Arabia Saudita
Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata americana a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della difesa saudita, come riportano i media internazionali.
«L'ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata da due droni, causando un incendio limitato e lievi danni materiali all'edificio», ha dichiarato un portavoce del ministero.
Testimoni hanno riferito all'AFP di aver visto del fumo uscire dall'edificio e l'ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi di Riad, Gedda e Dhahran a mettersi al riparo.
Una fonte aveva riferito poco prima ad AFP che l'Arabia Saudita aveva intercettato quattro droni che prendevano di mira il quartiere diplomatico a Riad.
-
Gli USA: «Abbiamo distrutto i centri di comando dei pasdaran»
Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato di aver distrutto i posti di comando delle Guardie rivoluzionarie iraniane, nonché le basi di difesa aerea e di lancio di missili iraniani, durante la guerra in Medio Oriente scoppiata nel fine settimana.
«Le forze statunitensi hanno distrutto le strutture di comando e controllo del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, le capacità di difesa aerea iraniane, le basi di lancio di missili e droni e gli aeroporti militari durante operazioni prolungate», ha scritto il Comando centrale degli Stati Uniti in un post su X.
-
Washington: I«l personale non d'emergenza lasci Bahrein, Giordania e Iraq»
Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale «non di emergenza» di lasciare Bahrein, Giordania e Iraq. Inoltre l'ambasciata statunitense a Riad conferma l'attacco subìto e chiude temporaneamente.
-
08.00
Martedì 3 marzo: si apre il live-ticker di blue News
Il live-ticker sulla cronaca degli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti sull'Iran si apre di nuovo. blue News continua ad aggiornarvi sui principali episodi di escalation di violenza in Medio Oriente.