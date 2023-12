Netanyahu pone tre condizioni per la fine della guerra

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita alle truppe nella Striscia di Gaza. Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si dimostra duro e indica tre prerequisiti per la fine della guerra in Medio Oriente. Per il momento gli israeliani mantengono il controllo dell'area.

Hai fretta? blue News riassume per te Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu formula tre condizioni per il ritorno alla pace nella Striscia di Gaza in un articolo pubblicato dal «Wall Street Journal».

Tra le altre cose, per lui Hamas deve essere distrutto.

Il capo del Governo respinge le critiche internazionali alle azioni delle truppe israeliane.

Nel frattempo, un ministro del governo di Netanyahu negli Stati Uniti discuterà i prossimi passi. Washington starebbe spingendo per un'azione più mirata da parte di Israele. Mostra di più

Il Natale non ha portato alcun segno di distensione della situazione in Medio Oriente. Al contrario, Israele continua a usare la sua forza militare contro Hamas nella Striscia di Gaza, mentre le milizie del gruppo terrorista continuano a lanciare razzi contro la zona di confine.

La situazione umanitaria per centinaia di migliaia di persone rimane precaria. E dopo la morte di un generale iraniano in Siria, il conflitto minaccia di estendersi ad altri Paesi della regione.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di mettere nero su bianco le condizioni alle quali la guerra tra il suo Paese e Hamas potrebbe terminare. Lo ha fatto attraverso un articolo apparso sul «Wall Street Journal», nel quale vengono indicate tre condizioni per la pace.

«Hamas deve essere distrutto, la Striscia di Gaza deve essere smilitarizzata e la società palestinese deve essere de-radicalizzata. Questi sono i tre prerequisiti per la pace tra Israele e i suoi vicini palestinesi nella Striscia di Gaza», scrive Netanyahu.

Israele vuole mantenere il controllo sulla Striscia di Gaza

Il capo del Governo israeliano ha chiesto la creazione di una «zona di sicurezza temporanea» al confine con il territorio palestinese. Allo stesso tempo, rifiuta fermamente di lasciare il controllo della Striscia di Gaza.

Secondo una traduzione della «ZDF», Netanyahu ha scritto che l'Autorità Palestinese finanzia e glorifica il terrorismo in Cisgiordania ed educa i bambini con l'obiettivo di distruggere Israele: «Nel prossimo futuro, dovremo mantenere noi la responsabilità primaria della sicurezza a Gaza».

Netanyahu chiede anche un «meccanismo di controllo» al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto per prevenire il contrabbando di armi. Il Cairo ha recentemente presentato una proposta di cessate il fuoco temporaneo e di scambio di ostaggi israeliani. Ma Hamas rifiuta e chiede un cessate il fuoco permanente.

Netanyahu ha anche respinto le critiche internazionali alle azioni del suo esercito. A suo avviso, Israele continua ad agire «nel pieno rispetto del diritto internazionale» e sta facendo del suo meglio per mantenere il numero di vittime civili «il più basso possibile».

Il ministro israeliano discute la strategia a Washington

Nel frattempo, il ministro per gli affari strategici di Netanyahu, Ron Dermer, ha voluto presentare a Washington i piani per una nuova fase della guerra a bassa intensità, che dovrebbe iniziare entro la fine di gennaio, come ha riportato il portale di notizie «Axios», citando funzionari israeliani e statunitensi. Ma gli Stati Uniti vogliono che Israele passi a operazioni più mirate.

Intanto l'esercito israeliano continua a bombardare. Secondo l'autorità sanitaria costiera, controllata da Hamas, almeno 52 persone sono state uccise. Secondo l'esercito invece martedì decine di jet da combattimento, insieme alle truppe di terra, hanno attaccato più di 100 obiettivi, tra cui tunnel e installazioni militari del gruppo terrorista.

