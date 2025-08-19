Tensioni diplomaticheNetanyahu: «Il premier australiano è un politico debole, ci ha traditi»
19.8.2025 - 11:41
Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha definito oggi il suo omologo australiano, Anthony Albanese, un «politico debole», sullo sfondo di tensioni diplomatiche tra i due Paesi dopo che Canberra ha dichiarato che riconoscerà lo Stato palestinese.
«La storia ricorderà Albanese per quello che è: un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani», si legge in un post pubblicato sull'account ufficiale X dell'ufficio di Netanyahu.