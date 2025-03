Il capo dello Shin Bet Ronen Bar. Keystone

«Ho deciso di presentare al governo una proposta di risoluzione per la conclusione dell'incarico del capo dello Shin Bet Ronen Bar a causa di una persistente mancanza di fiducia», ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.

«Israele è nel mezzo di una guerra esistenziale su sette fronti. In ogni momento, ma soprattutto in un conflitto di questa portata, deve esserci piena fiducia tra il primo ministro e il capo dello Shin Bet.».

«Purtroppo, la realtà è l'opposto: non ho fiducia in lui, una sfiducia che è cresciuta nel tempo. Per questo motivo, ho deciso di portare al governo questa settimana una proposta per la sua rimozione».

Il capo dell'Agenzia per la sicurezza interna di Israele ha dichiarato che la decisione del primo ministro non è correlata all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, suggerendo invece che la ragione sia in gran parte politica.

Lo Shin Bet indaga su legami col Qatar di collaboratori di Bibi

Ronen Bar ha poi aggiunto che «l'aspettativa del primo ministro di una lealtà personale che contraddica l'interesse pubblico è del tutto impropria».

Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha intanto annunciato che il suo partito Yesh Atid presenterà una petizione ai tribunali contro il progetto di licenziamento del capo dello Shin Bet da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, sostenendo che la mossa è chiaramente intesa «a sabotare una seria indagine penale dell'Ufficio del Primo Ministro». Lo scrive il Times of Israel.

Lo Shin Bet sta attualmente indagando sui sospetti di legami impropri con il Qatar da parte di alti collaboratori del premier.