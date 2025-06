Netanyahu tesse le lodi a Trump. Keystone

Con l'attacco americano all'Iran e il sostegno di Trump, Netanyahu riscrive la narrazione del suo mandato e si rilancia come leader risoluto, celebrato anche dagli oppositori.

Keystone-SDA SDA

Diversivi, false ricostruzioni, resoconti politici inventati di sana pianta come «il teso colloquio di due giorni fa tra il premier israeliano e il presidente americano che stava temporeggiando troppo»: per nove giorni Stati Uniti e Israele hanno inquinato le acque per rendere difficile all'Iran la comprensione delle reali intenzioni del Commander in chief.

Addirittura, sabato è stato annunciato che bombardieri strategici B-2 statunitensi erano decollati verso l'isola di Guam, a 6'500 chilometri dal territorio iraniano, per confondere le idee di Teheran: se avessero voluto intervenire subito, non avrebbero fatto volare gli aerei così lontano.

Nel mentre, evitando il tracciamento radar, altri stealth B-2 sono decollati volando dritti verso l'Iran con un carico di 12 bombe anti-bunker da usare sul sito di Fordow. Una regia condotta in piena sintonia tattica e strategica con Gerusalemme, avvisata per tempo, che smentisce completamente i report di mesi sulle «distanze tra Donald e Bibi».

Netanyahu: «La decisione di Trump cambierà la storia»

Sul tema del nucleare in mano agli ayatollah, il primo ministro e il presidente sono più che mai uniti: la Repubblica islamica non deve avere la bomba atomica. Benyamin Netanyahu ha incassato un risultato che mai avrebbe potuto sperare con la scorsa amministrazione USA.

«Con il premier israeliano abbiamo lavorato come una squadra», ha detto Trump parlando alla nazione dalla Casa Bianca dopo i raid, «questo è uno momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo».

Bibi ha aspettato che l'amico Donald finisse il suo discorso e ha postato il suo video in inglese: «La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia», ha affermato, visibilmente galvanizzato. «Io e il presidente Trump diciamo spesso la pace attraverso la forza. Prima viene la forza, poi viene la pace», ha detto ancora.

Il colpo politico di Bibi

Nel giro di dieci giorni, Netanyahu è riuscito a cambiare la percezione del suo mandato, crollato drammaticamente il 7 ottobre, peggiorato con la mancata liberazione degli ostaggi, finito sul banco degli imputati di buona parte del mondo per la guerra infinita a Gaza e le sue modalità.

In patria, già dopo i raid sull'Iran del 13 giugno, anche i più accaniti oppositori hanno dovuto ammettere che «Bibi ha avuto fegato da vendere ad attaccare la testa del serpente».

Nessun partito dell'opposizione ha osato criticare l'operazione Rising Lion. Anzi, la mossa ha fatto impennare le sue azioni politiche logorate da 625 giorni di conflitto.

Non era facile, ma l'argomento Iran è l'incubo da decenni per milioni di ebrei e milioni di israeliani. Che ben conoscono le intenzioni della teocrazia di Teheran: distruggere Israele, unico Paese non musulmano nel cuore del Medio Oriente. Non solo ottenendo l'arma nucleare, ma con il sostegno e il finanziamento di organizzazioni terroristiche, appositamente armate per annientare il Paese. Come hanno provato a fare negli ultimi 20 mesi Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad islamica da Siria e Iraq.

Cresce l'appoggio

Con queste premesse, chi potrebbe accusare Netanyahu di avventurismo, uso del mezzo militare per fini personali (restare in carica in eterno), mancata percezione del pericolo fatto correre alla sua popolazione?

Nonostante la verve ferocemente critica degli ebrei, il dissenso verso Netanyahu non si è proprio fatto sentire in questi giorni, né dall'interno e nemmeno dalla diaspora. Con l'intervento degli USA a fianco di Israele contro la piovra iraniana, il primo ministro ha guadagnato ancora più punti.

I partiti di opposizione lo sostengono, i familiari degli ostaggi ancora a Gaza gli chiedono di pensare anche ai loro cari ma lo appoggiano, i cittadini non possono fare a meno di esprimere un improvviso cambio di mood nelle loro vite personali ora che la porta si è aperta verso la fine della violenza.

Netanyahu ringrazia Trump

Nella notte il premier, insieme con il ministro della Difesa Israel Katz e l'establishment della sicurezza, ha seguito in diretta dal bunker sotto la Kirya il poderoso colpo assestato dagli Stati Uniti all'Iran.

Alla mezzanotte israeliana tra sabato e domenica un sottomarino statunitense ha lanciato 24 missili Tomahawk contro obiettivi a Isfahan, contemporaneamente sono stati colpiti i siti di Fordow e Natanz per consentire il passaggio sicuro agli aerei che avrebbero sganciato le superbombe.

In quel momento, si percepisce nella foto diffusa dal governo di Gerusalemme, la sensazione deve essere stata quella che il pantano del conflitto si può superare: «La storia ricorderà che il presidente Trump ha agito per negare al regime più pericoloso del mondo, le armi più pericolose del mondo. La sua leadership ha scritto una pagina di storia che può aprire al Medio Oriente un futuro di prosperità. Presidente Trump, il popolo di Israele la ringrazia», ha dichiarato il primo ministro di Israele, che in giornata si è diretto al Muro del Pianto insieme al rabbino dell'haKotel per pregare «per la salute del presidente Trump», poiché «si è assunto il compito di scacciare il male e l'oscurità dal mondo».