  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Israele Netanyahu: «Lo Stato palestinese vuole distruggerci, non ci sarà»

SDA

7.12.2025 - 13:25

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Keystone

«Non creeremo uno Stato palestinese alle nostre porte che si impegnerà a distruggerci». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Keystone-SDA

07.12.2025, 13:25

07.12.2025, 13:29

«Abbiamo un punto di vista diverso, ovviamente, perché lo scopo di uno Stato palestinese è distruggere l'unico e solo Stato ebraico», ha detto Netanyahu, citato dai media israeliani.

«A Gaza avevano già uno Stato, uno Stato di fatto, e lo hanno usato per cercare di distruggere l'unico Stato ebraico. Crediamo che ci sia una strada per promuovere una pace più ampia con gli Stati arabi, e anche una strada per stabilire una pace praticabile con i nostri vicini palestinesi, ma non creeremo uno Stato alle nostre porte che si impegnerà a distruggerci».

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
A soli 3 anni Sarwagya non sa leggere ma... sta facendo la storia degli scacchi
POTS, frattura e rischio demenza: i segnali che preoccupano il futuro di Roman Josi
È morto Franco Celio, deputato in Gran Consiglio per un ventennio

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Quattro palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani

Medio OrienteQuattro palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani

Medio Oriente. Il Qatar: «Tregua a Gaza incompleta senza il ritiro di Israele»

Medio OrienteIl Qatar: «Tregua a Gaza incompleta senza il ritiro di Israele»

Guerra in Medio Oriente. Trump accelera: «A Gaza c'è la pace, presto inizierà la fase 2»

Guerra in Medio OrienteTrump accelera: «A Gaza c'è la pace, presto inizierà la fase 2»

Altre notizie

«È al sicuro». Militari annunciano un golpe, il presidente del Benin smentisce

«È al sicuro»Militari annunciano un golpe, il presidente del Benin smentisce

Conflitti. Ribelli attaccano con i droni un asilo e un ospedale, decine di morti in Sudan

ConflittiRibelli attaccano con i droni un asilo e un ospedale, decine di morti in Sudan

Guerra. Merz allo Yad Vashem: «La Germania deve difendere Israele»

GuerraMerz allo Yad Vashem: «La Germania deve difendere Israele»