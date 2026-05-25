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Israele Netanyahu torna in aula a testimoniare a 6 anni dall'inizio del processo  per corruzione

SDA

25.5.2026 - 10:12

Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu.
Keystone

A sei anni esatti dall'inizio del processo per corruzione e frode, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu torna in aula a testimoniare oggi.

Keystone-SDA

25.05.2026, 10:12

25.05.2026, 10:19

I media israeliani sottolineano la data, ricordando che le testimonianze del premier davanti ai giudici sono cominciate il 10 dicembre 2024 e, dopo numerosi rinvii dovuti anche alla guerra, dovrebbero concludersi nelle prossime due settimane.

Il procuratore Yonatan Tadmor ha dichiarato ai giudici che la deposizione del primo ministro potrebbe essere completata in quattro o cinque giorni interi.

Oggi Netanyahu viene sottoposto a controinterrogatorio sul Caso 2000, in cui è accusato di frode e abuso di fiducia perché avrebbe pianificato un accordo con l'editore di Yediot Aharonot per ottenere una copertura più favorevole dalla testata giornalistica.

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