I due leader dovrebbero incontrarsi di nuovo a breve. Keystone

I funzionari israeliani, preoccupati che l'Iran stia espandendo la produzione del programma di missili balistici, danneggiato dallo Stato ebraico all'inizio di quest'anno, starebbero per informare il presidente Usa Donald Trump sulle opzioni per attaccarlo nuovamente.

Keystone-SDA SDA

Lo riferisce l'Nbc citando una persona a conoscenza dei piani e quattro ex funzionari statunitensi.

I funzionari israeliani sono anche preoccupati che l'Iran stia ricostruendo i siti di arricchimento nucleare bombardati dagli Stati Uniti a giugno, hanno detto le fonti. Tuttavia, hanno aggiunto, considerano più urgenti gli sforzi dell'Iran per ricostruire gli impianti dove produce i missili balistici e riparare i suoi sistemi di difesa aerea danneggiati.

Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbero incontrarsi alla fine del mese in Florida, nella tenuta di Mar-a-Lago del presidente. In quell'occasione, secondo le fonti, Netanyahu dovrebbe spiegare a Trump che l'espansione del programma missilistico balistico iraniano rappresenta una minaccia che potrebbe richiedere un'azione rapida.