Quando a Gaza c'erano ancora degli ostaggi israeliani, Netanyahu si era opposto alla legge per la pena di morte. KEYSTONE

Anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu sostiene un disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi promosso dal ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir.

Keystone-SDA SDA

È stato il responsabile degli ostaggi del governo israeliano, Gal Hirsch, a dichiarare che il primo ministro è a favore della controversa proposta di legge, secondo cui «un terrorista riconosciuto colpevole di omicidio motivato dal razzismo o dall'odio sarà condannato alla pena di morte, in modo obbligatorio» e «non facoltativo», come si legge nel testo del provvedimento.

«La posizione del primo ministro, con cui ho parlato prima del dibattito, è a favore del disegno di legge», ha detto Hirsch alla Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento israeliano che ha dato un primo via libera al provvedimento.

Non si applica per chi uccide un palestinese

In precedenza, quando a Gaza c'erano ancora degli ostaggi, Netanyahu si era opposto alla legge, ha spiegato Hirsch. Ma la posizione del premier è cambiata ora che tutti gli ostaggi sopravvissuti sono stati rimpatriati.

Il disegno di legge, che potrebbe essere sottoposto alla prima lettura del plenum della Knesset già mercoledì, mira a «stroncare sul nascere il terrorismo e creare un deterrente efficace», mentre la pena capitale non si applicherebbe a un israeliano che uccidesse un palestinese. Il ministro Ben Gvir ha minacciato di non votare più con la coalizione di governo se il disegno di legge non sarà sottoposto al voto della Knesset entro il 9 novembre.

Hamas «pronta» per la prossima fase

Mentre il parlamento di Israele discute della pena di morte per i terroristi, la Turchia ha dichiarato che Hamas è «pronta» a trasferire l'amministrazione di Gaza a un «comitato di palestinesi», come previsto dal piano Trump, ed è tornata ad accusare lo Stato ebraico di violare la tregua raggiunta con l'intesa di Sharm El-Sheik e di bloccare l'entrata di aiuti umanitari nella Striscia.

«Nel nostro incontro abbiamo discusso anche della sicurezza e dell'amministrazione di Gaza, Hamas è pronta a trasferirla a un comitato di palestinesi», ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, al termine di una riunione su Gaza a Istanbul con gli omologhi di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Emirati Arabi Uniti e Qatar.

La Turchia spinge per il rispetto della tregua

Il capo della diplomazia di Ankara aveva avuto nei giorni scorsi un colloquio con i vertici dell'ufficio politico di Hamas e ha nuovamente invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché rispetti il cessate il fuoco. «Hamas sembra determinata a rispettare l'accordo. Tuttavia, tutti noi vediamo che la condotta di Israele in questo senso è estremamente negativa», ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che Israele «ha ucciso più di 200 persone innocenti dall'accordo di cessate il fuoco e non ha mai interrotto l'occupazione e gli attacchi in Cisgiordania».

Restano invece ancora nella Striscia 8 dei 28 corpi di ostaggi uccisi che la fazione palestinese deve restituire a Israele come parte dell'accordo.