Nicolas Maduro torna in tribunale. Keystone

L'ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro comparirà oggi di nuovo in un tribunale federale di New York.

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Maduro, secondo quanto riporta la Cnn, cercherà di sostenete la tesi che il governo statunitense sta interferendo nella sua capacità di difendersi per affrontare le accuse di narcotraffico e terrorismo e che il caso dovrebbe essere archiviato.

Il giudice Alvin Hellerstein aveva inizialmente fissato l'udienza per dare agli avvocati di Maduro e di sua moglie Cilia Flores de Maduro il tempo di esaminare le prove, delineare un calendario per le istanze legali e potenzialmente fissare una data per il processo. Ma il legale dell'ex leader venezuelano, Barry Pollack, ha dichiarato il mese scorso che dovrà ritirarsi dal caso se gli Stati Uniti non consentiranno al governo venezuelano di pagare le sue spese legali.

Pollack ha affermato che l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro ha concesso e poi revocato un'autorizzazione che consentiva al governo venezuelano di pagare le sue spese legali. Sia Maduro che il governo venezuelano sono soggetti a sanzioni da parte degli Stati Uniti, quindi chiunque richieda un pagamento deve ottenere un'autorizzazione per evitare di violare le leggi statunitensi in materia di sanzioni.