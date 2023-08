L'ultimatum imposto dall'Ecowas è scaduto alla mezzanotte ora locale, un'ora dopo della mezzanotte svizzera. Keystone

Il Niger ha chiuso il proprio spazio aereo «di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più chiara». Lo affermano i leader del golpe. L'ultimatum imposto dall'Ecowas è scaduto alla mezzanotte ora locale, un'ora dopo della mezzanotte svizzera.

«Di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più evidente dai Paesi vicini, lo spazio aereo del Niger è chiuso da oggi domenica (...) fino a nuovo avviso», indica il comunicato che precisa che «qualsiasi tentativo di violazione dello spazio aereo» porterà a «una risposta vigorosa e istantanea».

I golpisti nigerini riuniti nel Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) affermano che è stato effettuato un «pre-schieramento per la preparazione dell'intervento in due paesi dell'Africa centrale», senza specificare quali.

«Qualsiasi stato coinvolto sarà considerato cobelligerante», aggiunge il Cnsp.

SDA