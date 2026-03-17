  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nigeria Maiduguri, 23 morti e oltre 100 feriti in più attentati suicidi

SDA

17.3.2026 - 07:10

All'ospedale di Maiduguri dopo le esplosioni.
All'ospedale di Maiduguri dopo le esplosioni.
Keystone

Diverse esplosioni, presumibilmente causate da attentatori suicidi, hanno scosso ieri la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone più di 100. Lo riferisce la polizia.

Keystone-SDA

17.03.2026, 07:10

17.03.2026, 07:52

Le esplosioni, avvenute ieri sera, sono seguite a un attacco a un posto di blocco militare nella notte tra domenica e lunedì.

Dauda Iliya, addetto stampa del governo dello Stato di Borno, ha dichiarato che le esplosioni sono avvenute al mercato e all'ospedale universitario di Maiduguri. Un'esplosione si è verificata anche vicino all'ufficio postale, ha detto Idris Suleiman Gimba, che lavora presso la commissione nazionale per i servizi trasfusionali.

I più letti

Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Lewis Hamilton pazzo di Kim Kardashian, ecco l'emoji che infiamma il gossip
Ucciso il potente segretario del Consiglio supremo iraniano Larijani e il capo dei Basij Soleimani
Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...
Grande rabbia contro Baume-Schneider per l'aumento della franchigia di cassa malati

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Ucciso il potente segretario del Consiglio supremo iraniano Larijani e il capo dei Basij Soleimani

Ticker Medio OrienteUcciso il potente segretario del Consiglio supremo iraniano Larijani e il capo dei Basij Soleimani

Israele conferma. Ucciso Ali Larijani, considerato l'uomo più influente del regime iraniano

Israele confermaUcciso Ali Larijani, considerato l'uomo più influente del regime iraniano

Accuse incrociate. Raid su Kabul: i talebani denunciano 400 morti, il Pakistan smentisce

Accuse incrociateRaid su Kabul: i talebani denunciano 400 morti, il Pakistan smentisce