Africa 315 persone sequestrate in scuola cristiana del Niger

SDA

22.11.2025 - 10:20

Diversi giornali locali riportano la notizia del rapimento di studenti e insegnanti nella scuola di St. Mary
Keystone
Keystone

Trecentoquindici persone – 303 studenti e 12 insegnanti – sono state rapite in una scuola cristiana St. Mary nell'area di Agwara, in Nigeria centrale.

Keystone-SDA

22.11.2025, 10:20

22.11.2025, 10:38

Lo ha riferito l'associazione cristiana della Nigeria che ha aggiornato un precedente bilancio che parlava di 227 rapiti «dopo ulteriori verifiche».

L'attacco arriva pochi giorni dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in una scuola secondaria nello Stato di Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria, rapendo 25 studentesse lunedì mattina presto.

Una è fuggita e 24 risultano ancora disperse. La polizia dello Stato del Niger ha dichiarato che le sue unità tattiche e l'esercito sono stati schierati per cercare gli alunni.

