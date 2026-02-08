Kano, nel nord della Nigeria Keystone

Fonti dei servizi di sicurezza nigeriani hanno affermato alla Afp che «almeno 51 persone sono state sequestrate» e «tre sono state uccise» nel corso degli ultimi tre giorni in attacchi contro quattro differenti villaggi dello Stato di Kaduna, nel nord della Nigeria.

Gli attacchi sarebbero avvenuti nella parte meridionale dello Stato di Kaduna, a maggioranza cristiana, dove a gennaio sono state sequestrate più di 180 persone durante raid nelle chiese. Sabato, uomini armati avrebbero rapito 11 persone, tra cui un sacerdote, nell'area del governo locale di Kajuru, secondo le fonti interpellate.

In un attacco in una zona vicina, tre persone sono morte e 38 sono state rapite, tra cui un imam locale e quattro membri della sua congregazione. Il giorno prima, due persone sarebbero state rapite sulla strada per Maro, mentre giovedì gli aggressori avrebbero distrutto delle case a Maro, ma il numero delle vittime non è stato reso noto. Nessun gruppo ha finora rivendicato gli attacchi.

Intanto, secondo fonti interpellate dall'Afp, «due attacchi nel giro di pochi giorni hanno causato la morte di 30 persone in due città vicine nello Stato di Benue, nel centro della Nigeria, da tempo soggetto a scontri intercomunitari».

Martedì, uomini armati avrebbero attaccato il mercato di Mbaikyor, uccidendo 17 persone, tra cui un agente di polizia, secondo due residenti e i media locali. Venerdì pomeriggio, stando a un funzionario del governo locale sentito dall'Afp, uomini armati avrebbero ucciso 13 commercianti facendo irruzione in un mercato di Anwase, nella zona di Kwande.