No al referendum in Italia: reazioni e letture dall'Europa e dal mondo

Delusione per Giorgia Meloni. KEYSTONE

Il «No» al referendum sulla giustizia (53,2%) attira l'attenzione internazionale: tra letture politiche e timori economici, il voto italiano viene analizzato ben oltre i confini nazionali.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti, i media leggono il risultato come il segnale di una frattura interna e di un elettorato in evoluzione.

I mercati e la stampa economica temono ripercussioni su riforme, spread e investimenti.

In Europa, il voto è visto come un passaggio delicato per la stabilità politica italiana e gli equilibri regionali. Mostra di più

Il referendum sulla giustizia si chiude con una vittoria del «No» (53,2%), maturata rapidamente grazie a uno spoglio senza intoppi.

Un risultato seguito con attenzione anche all'estero, analizzato fra gli altri dalla «RAI», dove il voto italiano viene letto soprattutto in chiave politica ed economica.

Gli Stati Uniti leggono una frattura politica profonda

Negli Stati Uniti, il «New York Times» interpreta il risultato come il segnale di una frattura tra aree urbane e periferiche, parlando di un elettorato «stanco di soluzioni tecnocratiche».

Per il quotidiano, l'Italia resta un laboratorio politico capace di anticipare tendenze globali. Sulla stessa linea il «Washington Post», che considera il voto un test per la tenuta delle istituzioni in un contesto economico complesso.

Le principali reti televisive americane - «CNN», «ABC» e «CBS» - hanno evidenziato un'affluenza elevata ma polarizzata. La «CNN» ha inoltre sottolineato come l’instabilità italiana continui a essere percepita dai mercati come un potenziale rischio per l'intera Eurozona.

Mercati ed Europa osservano: tra timori economici e stabilità istituzionale

Sul fronte economico, il «Financial Times» avverte che lo spread potrebbe riflettere l’incertezza sulla capacità del governo di portare avanti le riforme.

Un segnale, secondo il quotidiano, rilevante anche per la Banca centrale europea. Anche «Axios» si concentra sulla reazione dei mercati, evidenziando possibili ripercussioni sugli investimenti, in particolare nel settore della transizione ecologica.

In Europa, la stampa francese parla di una scossa politica. «Le Monde» descrive il voto come una sfida all'ordine esistente e analizza il comportamento dell'elettorato più giovane. «Le Figaro», invece, sottolinea l'importanza di un’Italia stabile per gli equilibri europei.

Dalla Germania arrivano toni più cauti: «Der Spiegel» parla di «nuova incertezza», mentre la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» mette in guardia dal rischio di una fase di stallo decisionale, pur riconoscendo la solidità delle istituzioni italiane.

In Spagna, infine, il voto viene seguito con particolare attenzione. «El País» lo definisce un indicatore del malcontento nel sud Europa, mentre «El Mundo» intravede possibili effetti anche sul panorama politico spagnolo.

Nel complesso, il voto italiano viene interpretato come un passaggio significativo in una fase di ridefinizione politica, osservata con interesse anche oltre i confini nazionali.