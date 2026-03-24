No al referendum in Italia: reazioni e letture dall'Europa e dal mondo

Per il quotidiano, l'Italia resta un laboratorio politico capace di anticipare tendenze globali. Sulla stessa linea il «Washington Post», che considera il voto un test per la tenuta delle istituzioni in un contesto economico complesso.
Le principali reti televisive americane - «CNN», «ABC» e «CBS» - hanno evidenziato un'affluenza elevata ma polarizzata. La «CNN» ha inoltre sottolineato come l’instabilità italiana continui a essere percepita dai mercati come un potenziale rischio per l'intera Eurozona.
Mercati ed Europa osservano: tra timori economici e stabilità istituzionale
Sul fronte economico, il «Financial Times» avverte che lo spread potrebbe riflettere l’incertezza sulla capacità del governo di portare avanti le riforme.
Un segnale, secondo il quotidiano, rilevante anche per la Banca centrale europea. Anche «Axios» si concentra sulla reazione dei mercati, evidenziando possibili ripercussioni sugli investimenti, in particolare nel settore della transizione ecologica.
In Europa, la stampa francese parla di una scossa politica. «Le Monde» descrive il voto come una sfida all'ordine esistente e analizza il comportamento dell'elettorato più giovane. «Le Figaro», invece, sottolinea l'importanza di un’Italia stabile per gli equilibri europei.
Dalla Germania arrivano toni più cauti: «Der Spiegel» parla di «nuova incertezza», mentre la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» mette in guardia dal rischio di una fase di stallo decisionale, pur riconoscendo la solidità delle istituzioni italiane.
In Spagna, infine, il voto viene seguito con particolare attenzione. «El País» lo definisce un indicatore del malcontento nel sud Europa, mentre «El Mundo» intravede possibili effetti anche sul panorama politico spagnolo.
Nel complesso, il voto italiano viene interpretato come un passaggio significativo in una fase di ridefinizione politica, osservata con interesse anche oltre i confini nazionali.