Robert F. Kennedy Jr. ha promosso per anni affermazioni poi smentite secondo cui i vaccini causano l'autismo. (Foto archivio) Keystone

Se il mondo della scienza e della ricerca trema per la nomina di Robert F. Kennedy Jr. al ministero della sanità USA, il movimento no-vax e le costellazioni di gruppi cospirazionisti americani esultano.

SDA

Promettono giustizia e nuove regole in nome dei bambini a loro dire «danneggiati» dai vaccini, annunciano cambiamenti radicali in arrivo nelle linee guida sanitarie, sollecitano i sostenitori di Rfk ad una campagna di massa per assicurare la sua approvazione da parte del senato USA.

Le organizzazioni no-vax di cui Kennedy è diventato il portavoce più illustre durante la campagna elettorale hanno grande influenza grazie a fondi ingenti devoluti da imprenditori individuali e da Pac di finanziatori. Proprio tra questi, a dichiarare la nomina di Rfk «un sogno diventato realtà» è stato Steve Kirsch, grande imprenditore della Silicon Valley e principale finanziatore della propaganda contro i vaccini. «Con Rfk cambieranno tutti i giochi – ha dichiarato – avere lui alla sanità è persino meglio che se fosse stato eletto presidente».

La nota «voce» complottista americana, Sherri Tenpenny - sostenitrice della teoria che i vaccini anti Covid rendono le persone magnetiche - ha detto: «Finalmente i bimbi americani avranno la possibilità di crescere in buona salute».

Mary Holland, direttrice di Children Health Defence, l'organizzazione fondata dallo stesso Kennedy per combattere i vaccini, ha ringraziato le famiglie no-vax che li hanno sostenuti e le ha sollecitate a continuare a far sentire la loro voce per Rfk. «Chiunque abbia a cuore la verità sui vaccini che causano autismo, malattie croniche e persino morti deve allinearsi con Kennedy, è stato il primo americano prominente a portare avanti questa battaglia», ha dichiarato rilanciando fake news care al mondo no-vax.

SDA