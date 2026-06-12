Riscaldamento delle acqueIl servizio meteorologico USA: «È iniziato El Niño nel Pacifico tropicale»
SDA
12.6.2026 - 17:10
Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti (Noaa) ha annunciato che il fenomeno meteorologico El Nino si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Nino è un periodico riscaldamento da 0,5 a 3 gradi delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale ed orientale, di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2 – 7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi.
Keystone-SDA
12.06.2026, 17:10
12.06.2026, 17:26
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La Noaa prevede che El Niño si intensificherà fino a raggiungere un livello moderato o forte in autunno. Tra gli effetti ci sono inverni caldi e secchi nel Nord degli Stati Uniti e tempeste e neve negli stati meridionali.
I meteorologi prevedono una probabilità del 63% che le temperature superficiali del mare superino i 2,0 °C nella regione del Pacifico monitorata da El Niño.
Se questa soglia viene superata, la Noaa considera l'evento un El Niño «molto forte». Il fenomeno tende ad essere più intenso durante i mesi invernali, e i suoi impatti globali sono in genere più significativi nell'inverno dell'emisfero settentrionale.
Quali impatti hanno sull'inverno? «Ogni El Niño è diverso»
Durante un tipico inverno caratterizzato da El Niño, la corrente a getto sull'Oceano Pacifico settentrionale tende a spostarsi verso sud, portando la traiettoria delle tempeste sulla fascia meridionale degli Stati Uniti.
Questo spostamento verso sud della traiettoria delle tempeste porta anche a condizioni più secche sulle Montagne Rocciose settentrionali e nelle valli dell'Ohio e del Tennessee.
Per quanto riguarda le temperature, El Niño spesso si traduce in un inverno più caldo del normale negli Stati Uniti settentrionali.
«Ogni El Nino è diverso. Ognuno è unico e lascia la propria impronta sul nostro clima», ha dichiarato Ken Graham, direttore del National Weather Service (Nws) della Noaa.
Provoca venti in quota più forti che tendono a sopprimere lo sviluppo di tempeste e uragani nel bacino atlantico, e venti più deboli che tendono a favorire lo sviluppo di cicloni tropicali nei bacini del Pacifico orientale e centrale.
Il rischio di inondazioni dovute all'alta marea potrebbe aumentare in alcune zone degli Stati Uniti, soprattutto sulla costa occidentale.
El Niño provoca anche cambiamenti nella migrazione di pesci e altri organismi oceanici, con le specie di acque calde che si spostano verso nord, mentre le specie di acque fredde si spostano più a nord o in acque più profonde.
Questi cambiamenti comportamentali influiscono sulla crescita, la sopravvivenza e la riproduzione.
I precedenti episodi di El Niño hanno anche favorito la formazione di fioriture algali nocive lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.