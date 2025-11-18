CooperazioneIl presidente ecuadoriano Noboa da Trump dopo la sconfitta al referendum sulle basi USA
SDA
18.11.2025 - 21:50
Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, oggi sarà a Washington per una visita ufficiale annunciata dopo aver incassato domenica un'inattesa sconfitta nel referendum sul ritorno delle basi militari Usa nel Paese.
Keystone-SDA
18.11.2025, 21:50
18.11.2025, 21:52
SDA
l risultato della consulta complica di fatto il programma di cooperazione in materia di sicurezza avviato da Noboa con Washington fin dal suo insediamento tenendo conto che la Casa Bianca contava sull'Ecuador come punto strategico per lanciare un'offensiva contro il traffico di droga.
Nel decreto che autorizza il viaggio all'estero del presidente si adduce come motivazione della visita «il rafforzamento dei legami diplomatici con gli alleati commerciali» ma non si precisa l'agenda di incontri che terrà il presidente, un dato che viene considerato «sorprendente» dai media locali.
La partenza di Noboa avviene inoltre a poche ore dalle dimissioni di due ministri, la titolare del Lavoro, Ivonne Núñez, e il collega dell'Agricoltura, Danilo Palacios, che si ritengono collegate all'esito del referendum. Secondo la stampa locale, dopo la sconfitta di domenica tutti i ministri avrebbero rimesso il mandato nella mani di Noboa.