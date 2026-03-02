  1. Clienti privati
Molte le critiche Non dalla Casa Bianca: Trump ha ordinato il via agli attacchi all'Iran dal suo resort in Florida

Sven Ziegler

2.3.2026

Con addosso un cappellino e un completo, Trump assiste all'attacco all'Iran nella «War Room» improvvisata.
Con addosso un cappellino e un completo, Trump assiste all'attacco all'Iran nella «War Room» improvvisata.
X / White House

Gli attacchi aerei statunitensi contro l'Iran non sono stati coordinati dalla Casa Bianca, ma dal club di Donald Trump in Florida. Mentre gli ospiti festeggiavano alla cena di gala, una squadra di crisi improvvisata è stata formata a porte chiuse.

02.03.2026, 19:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Donald Trump ha dato l'ordine di attaccare l'Iran dalla sua tenuta di Mar-a-Lago.
  • Lì ha coordinato l'operazione «Epic Fury» con alti funzionari dell'intelligence e dell'esercito.
  • I critici mettono in guardia dai rischi per la sicurezza di un centro di crisi privato.
Gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro l'Iran non sarebbero stati decisi nella Situation Room della Casa Bianca, ma nella sfera privata del presidente degli Stati Uniti. Come riportato dalla «CNN», infatti, Donald Trump ha dato l'ordine di attaccare dalla sua tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach.

Mentre nel club si teneva una cena di gala, il repubblicano avrebbe coordinato l'operazione «Epic Fury» con i suoi più stretti collaboratori. Le foto pubblicate dalla Casa Bianca lo mostrano senza cravatta e con un berretto «USA» a un tavolo con consiglieri e rappresentanti militari.

Alti funzionari dell'intelligence e dell'esercito sul posto

Secondo i media, il direttore della CIA, il segretario alla Difesa, il segretario di Stato e il presidente dello Stato maggiore congiunto, tra gli altri, erano presenti per supervisionare l'inizio dell'operazione militare, che anche Trump avrebbe seguito personalmente.

Il presidente è poi tornato a Washington domenica.

L'utilizzo di un club privato come sala di crisi improvvisata ha suscitato critiche da più parti. Secondo diversi osservatori, una proprietà come Mar-a-Lago non garantirebbe gli stessi standard di sicurezza previsti nei centri di comando militari ufficiali.

I sostenitori, invece, vedono in questo lo stile di leadership di Trump: governa dove si sente più a suo agio. Nelle crisi precedenti, infatti, ha usato il suo resort come luogo di incontro per consiglieri, ministri e ospiti internazionali.

