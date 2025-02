Ora ha il compito di formare un nuovo governo: Il presidente del partito CDU Friedrich Merz. Immagine: Keystone

La Germania ha votato. Il politologo Klaus Schroeder analizza i risultati per blue News. Secondo lui sarà difficile formare un governo.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Con ogni probabilità, il prossimo cancelliere della Germania sarà Friedrich Merz.

La sua CDU ha ottenuto il miglior risultato di tutti i partiti alle elezioni del Bundestag di domenica.

Per il politologo Klaus Schroeder, tuttavia, Merz dovrà affrontare difficili colloqui di coalizione.

Ecco la sua analisi dei i risultati in un'intervista a blue News. Mostra di più

Una cosa è chiara: la CDU e la CSU hanno ricevuto il maggior numero di voti, l'AfD ha raddoppiato il risultato del 2021, mentre la SPD ha registrato il peggior della sua storia, i Verdi sono stati l'unico partito a tenere sotto controllo le perdite e il Partito della Sinistra è entrato nel Bundestag con facilità.

Non è però ancora stabilito se i liberali (FDP), favorevoli alle coalizioni, o la neonata alleanza nazionalista di sinistra Sahra Wagenknecht (BSW) sono riusciti a superare la soglia del 5% (4,97% per ora per BSW) e quindi a entrare in Parlamento. In tal caso, i rapporti di forza nel Bundestag si sposterebbero.

Non è ancora chiaro quindi quali opzioni di coalizione emergeranno. Sia come sia, per Klaus Schroeder, professore presso l'Istituto Otto Suhr della Libera Università di Berlino, il risultato di un partito in particolare è fondamentale: «L'ingresso o meno dell'FDP nel Bundestag è decisivo per la formazione di un governo», spiega a blue News.

«Più partiti ci sono in una coalizione, più è instabile»

Se l'FDP entrasse in Parlamento, la Germania si troverebbe di nuovo di fronte alla minaccia di una coalizione di tre partiti.

Schroeder è critico al riguardo: «Più partiti sono coinvolti in una coalizione, più questa diventa instabile». Poiché il cancelliere designato e presidente del partito CDU Friedrich Merz ha escluso di lavorare con l'AfD, i potenziali partner di coalizione dell'Unione hanno un grande potere negoziale, secondo il politologo.

«La CDU/CSU sarà di fatto aperta al ricatto», afferma Schroeder. In ogni caso, formare un governo sarà molto difficile.

Il forte risultato ha scatenato l'esultanza nel campo dell'AfD. Giustificatamente, ritiene Schroeder, ma relativizza: «Il risultato era prevedibile sulla base dei sondaggi. Ma l'AfD probabilmente non potrà partecipare al governo».

Vittoria elettorale con un retrogusto

Sebbene la CDU/CSU abbia ottenuto il risultato migliore, nel periodo precedente alle elezioni aveva flirtato con una quota di voti più alta.

«Non è la vittoria elettorale che Merz sperava di ottenere», afferma Schroeder. Tanto più che, secondo le proiezioni, Merz «ha mancato di poco il 30% a cui mirava». Secondo Schroeder, gli unici partiti che possono essere soddisfatti sono l'AfD e la sinistra (Linke).

Poco dopo le prime previsioni, Markus Söder, leader del partito gemello della CDU, la CSU, ha descritto la SPD come «la migliore offerta di coalizione» - una chiara dichiarazione in direzione di Friedrich Merz.

In precedenti interviste, aveva anche escluso la cooperazione con i Verdi. Klaus Schroeder afferma che le dichiarazioni del Ministro Presidente della Baviera vanno prese con le molle: «Söder è un opportunista che domani dirà qualcosa di diverso».

«Olaf Scholz è stata la scelta sbagliata»

Nel frattempo, la SPD ha subito una sconfitta storica. Il cancelliere Olaf Scholz, ancora in carica, ha già annunciato il suo ritiro nell'elefantiaca tornata elettorale su ARD e ZDF.

Per Schroeder, lo scarso risultato rappresenta pure una sconfitta personale: «Con Boris Pistorius come candidato cancelliere, la SPD avrebbe probabilmente ottenuto qualche punto percentuale in più. Olaf Scholz è stata la scelta sbagliata».

Ma il politologo ritiene improbabile che Pistorius, attuale Ministro della Difesa, succeda a Scholz come leader del partito: «Pistorius probabilmente non vuole essere in prima fila. Ho il sospetto che voglia prendere il largo alle prossime elezioni del 2029», afferma Schroeder.

Secondo la sua valutazione, Hubertus Heil, attuale Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali, probabilmente negozierà una coalizione insieme a Merz come uomo forte della SPD.

Non è ancora chiaro quale sarà il nuovo equilibrio di potere nel Bundestag. Dopo le elezioni si apriranno i colloqui esplorativi tra i possibili partner per formare un'Esecutivo..

Fino a quando non sarà raggiunto un accordo in merito, l'attuale governo federale rimarrà in carica.