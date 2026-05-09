Niente Giorno della Vittoria per Putin. Ecco i 5 problemi maggiori della Russia

Guerra in UcrainaNiente Giorno della Vittoria per Putin. Ecco i 5 problemi maggiori della Russia
Philipp Dahm
9.5.2026
Il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, è tradizionalmente una grande festa a Mosca, ma quest'anno la parata è molto più piccola. Questa riduzione è lo specchio della guerra in Ucraina, che sta causando sempre più problemi al Cremlino. Eccoli riassunti in 5 punti.
Come nel 2024 e nel 2025, anche quest'anno Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per le celebrazioni del Giorno della Vittoria: è in vigore dalle 23.00 del 7 maggio e termina alle 23.00 del 9 maggio.
Ma questo cessate il fuoco non è stato rispettato negli anni precedenti, ed è per questo che Volodymyr Zelensky sta passando all'offensiva: il presidente ucraino ha annunciato che le sue truppe non attaccheranno più dal 6 maggio.
I thank every state and leader who supported Ukraine’s proposal for a full ceasefire. Russia responded to it only with new strikes and attacks. Throughout the entire day, almost every hour, reports of strikes have been coming in from different regions of Ukraine. Ukraine will act… pic.twitter.com/Ff1BGMRzTS
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026
La Russia lo ha ignorato e per alcune ore l'Ucraina è tornata ad attaccare: Kiev non s'è più sentita vincolata da un accordo.
Avrebbe potuto colpire anche il 9 maggio, giorno in cui a Mosca con una parata militare Putin celebra il Giorno della Vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, ma a seguito dell'annuncio di venerdì sera del presidente statunitense Donald Trump di una tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio, il presidente ucraino ha detto d'aver ordinato di non attaccare Mosca durante le celebrazioni.
Da parte sua, il ministero della Difesa russo aveva dichiarato che le forze russe avrebbero lanciato un «massiccio attacco missilistico» di rappresaglia sul centro di Kiev se l'Ucraina avesse tentato di interrompere le celebrazioni del Giorno della Vittoria.
Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha dichiarato sabato mattina: «Non ci sono stati tentativi; va tutto bene», ha affermato il portavoce del Cremlino, citato da Interfax.
🗣️Muscovites are fuming — instead of the usual Victory Day tanks on Red Square, they’re getting a round dance
“My father is taking this very hard,” says a schoolgirl. “He wanted to show at least one tank to my younger sisters.”
Prima dell'evento, Kiev ha però dimostrato con un attacco di droni che Mosca è a portata di mano. Questo pone il Cremlino di fronte a un dilemma: l'esercito russo deve ritirare i sistemi di difesa aerea da altre aree per proteggere la capitale.
Ukrainian drone slams into civilian building in Moscow overnight, Mayor Sobyanin reports that thankfully nobody was injured pic.twitter.com/ySSp6popzq
L'esercito russo ha subito pesanti perdite nei mesi di marzo e aprile, riporta «United24» in riferimento al Ministero della Difesa: più di 35.000 soldati sarebbero morti, feriti o fatti prigionieri in ogni mese.
Ciò significa che per la prima volta Vladimir Putin potrebbe perdere più forze di quante ne possa reclutare: si stima che nei primi tre mesi dell'anno siano state reclutate tra le 70.000 e le 80.000 persone.
Il deficit sta già avendo un impatto sulla linea del fronte: il Cremlino è costretto a concentrare i suoi soldati, ad esempio a Donetsk.
Allo stesso tempo, i russi muoiono di più, scrive il «Kyiv Independent»: mentre nel 2025 circa il 35% delle vittime era costituito da morti, a marzo la cifra era del 62%, secondo Zelensky.
Il colonnello Joby Rimmer, consigliere militare del governo britannico, stima che le perdite dall'inizio della guerra siano state di 1,3 milioni.
Russia paid half a million soldiers for about 1% of Ukrainian land.
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Stubb’s point: the gains are tiny, the losses are enormous, and Moscow is no longer replacing them fast enough.
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That is not strength. That is strategic bleeding.
Secondo «United24», negli ultimi due mesi l'Ucraina ha schierato sempre più droni a lungo raggio.
Ad aprile, il numero di attacchi a una distanza compresa tra 20 e 50 chilometri è aumentato dell'85%. Gli attacchi a una distanza superiore ai 50 chilometri sono aumentati del 107%.
Un video di Reporting from Ukraine utilizza l'esempio di Donetsk per mostrare l'impatto di questa situazione sulla linea del fronte: i droni ucraini stanno prendendo di mira i convogli di rifornimento a 20 chilometri dalla linea del fronte che riforniscono i soldati al fronte.
I droni con un raggio d'azione più lungo attaccano depositi, posti di comando e sistemi di difesa aerea più in profondità nell'entroterra.
Ciò crea strozzature sulla linea di contatto vera e propria, rendendo molto più difficile l'avanzata delle truppe russe.
L'industria della difesa di Kiev sta migliorando sempre di più
La guerra sta costringendo l'industria della difesa ucraina a innovare, e questo sta dando i suoi frutti: nel settembre 2025, Zelensky rivela che il 60% delle armi usate in guerra viene già prodotto sul fronte interno.
È probabile che questa cifra sia ulteriormente aumentata nel frattempo.
L'industria della difesa sta facendo progressi soprattutto con i droni e i missili. A dicembre è stato annunciato che gli Emirati Arabi Uniti volevano investire nell'azienda Fire Point, che produce con successo droni e il missile da crociera FP-5, conosciuto anche come Flamingo.
Il missile FP-5 viene ora offerto anche a chi ha bisogno di un'assistenza tecnica.
Kiev mostra il lancio del missile «Flamingo», sarà la nuova arma vincente?
Volodymyr Zelensky ha pubblicato dei video che mostrano il lancio notturno del nuovo missile ucraino a lungo raggio, il «Flamingo». Secondo Kiev, il missile da crociera può colpire obiettivi in profondità nell'entroterra russo.
07.05.2026
L'FP-5 viene ora offerto anche sul mercato globale, come dimostra uno stand di vendita alla fiera SAHA Expo 2026 di Istanbul, come riportato da «Army Recognition».
I droni intercettori ucraini sono ancora richiesti in Medio Oriente, dove alcuni Stati del Golfo stanno collaborando con Kiev per respingere i droni iraniani.
❗️🇺🇦Ukrainian troops at the front have begun using the Anubis kamikaze drone more and more frequently. The drone is produced by the American-German-Ukrainian company Auterion Airlogix Joint Venture for the needs of the Armed Forces of Ukraine (AFU).
L'Ucraina sta anche collaborando con i Paesi europei per la costruzione di droni: il drone AI Anubis, prodotto in collaborazione con la Germania, pare sia stato schierato per la prima volta sul campo di battaglia.
Poiché la Russia si adegua rapidamente a tali innovazioni, l'Ucraina sta testando per la prima volta un laser in condizioni reali per la difesa aerea.
🇺🇦 The advanced Ukrainian Tryzub laser system has been integrated into a mobile anti-drone system – capable of countering everything from FPV drones to reconnaissance drones.
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