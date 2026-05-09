Niente Giorno della Vittoria per Putin. Ecco i 5 problemi maggiori della Russia

Il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, è tradizionalmente una grande festa a Mosca, ma quest'anno la parata è molto più piccola. Questa riduzione è lo specchio della guerra in Ucraina, che sta causando sempre più problemi al Cremlino. Eccoli riassunti in 5 punti.

Putin. fotomontaggio blue News con foto di KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te La Russia celebra il Giorno della Vittoria il 9 maggio, ma non ha motivo di festeggiare nel 2026, come dimostrano 5 punti.

Tregua? Forse. Ecco come Volodymyr Zelensky tiene in ansia Vladimir Putin.

Il Cremlino ha problemi di personale: per la prima volta l'Ucraina avrebbe eliminato più soldati russi di quanti ne vengano reclutati di nuovi.

I droni stanno approfondendo la linea del fronte: la Russia sta perdendo il suo entroterra perché i missili di Kiev hanno una portata sempre maggiore.

Grazie alle pressioni per innovare l'industria della difesa ucraina sta migliorando sempre di più. Anche le esportazioni lucrative sono allettanti.

Difese aeree sempre più piene di buchi: la Russia viene attaccata massicciamente in patria prima della parata della vittoria. Mostra di più

Tregua traballante

Come nel 2024 e nel 2025, anche quest'anno Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per le celebrazioni del Giorno della Vittoria: è in vigore dalle 23.00 del 7 maggio e termina alle 23.00 del 9 maggio.

Ma questo cessate il fuoco non è stato rispettato negli anni precedenti, ed è per questo che Volodymyr Zelensky sta passando all'offensiva: il presidente ucraino ha annunciato che le sue truppe non attaccheranno più dal 6 maggio.

I thank every state and leader who supported Ukraine’s proposal for a full ceasefire. Russia responded to it only with new strikes and attacks. Throughout the entire day, almost every hour, reports of strikes have been coming in from different regions of Ukraine.

Ukraine will act… pic.twitter.com/Ff1BGMRzTS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026

La Russia lo ha ignorato e per alcune ore l'Ucraina è tornata ad attaccare: Kiev non s'è più sentita vincolata da un accordo.

Avrebbe potuto colpire anche il 9 maggio, giorno in cui a Mosca con una parata militare Putin celebra il Giorno della Vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, ma a seguito dell'annuncio di venerdì sera del presidente statunitense Donald Trump di una tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio, il presidente ucraino ha detto d'aver ordinato di non attaccare Mosca durante le celebrazioni.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo aveva dichiarato che le forze russe avrebbero lanciato un «massiccio attacco missilistico» di rappresaglia sul centro di Kiev se l'Ucraina avesse tentato di interrompere le celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha dichiarato sabato mattina: «Non ci sono stati tentativi; va tutto bene», ha affermato il portavoce del Cremlino, citato da Interfax.

🗣️Muscovites are fuming — instead of the usual Victory Day tanks on Red Square, they’re getting a round dance



“My father is taking this very hard,” says a schoolgirl.

“He wanted to show at least one tank to my younger sisters.”



Another young guy shrugs off the idea of Ukrainian… pic.twitter.com/zBDwYOn3lg — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Prima dell'evento, Kiev ha però dimostrato con un attacco di droni che Mosca è a portata di mano. Questo pone il Cremlino di fronte a un dilemma: l'esercito russo deve ritirare i sistemi di difesa aerea da altre aree per proteggere la capitale.

Ukrainian drone slams into civilian building in Moscow overnight, Mayor Sobyanin reports that thankfully nobody was injured pic.twitter.com/ySSp6popzq — Jungle Journey (@JnglJourney) May 4, 2026

Il che permette al nemico di colpire altrove: è molto probabile che Kiev sfrutti il giorno della Vittoria per avanzare sulla linea del fronte.

Putin ha problemi di personale

L'esercito russo ha subito pesanti perdite nei mesi di marzo e aprile, riporta «United24» in riferimento al Ministero della Difesa: più di 35.000 soldati sarebbero morti, feriti o fatti prigionieri in ogni mese.

Ciò significa che per la prima volta Vladimir Putin potrebbe perdere più forze di quante ne possa reclutare: si stima che nei primi tre mesi dell'anno siano state reclutate tra le 70.000 e le 80.000 persone.

Il deficit sta già avendo un impatto sulla linea del fronte: il Cremlino è costretto a concentrare i suoi soldati, ad esempio a Donetsk.

Allo stesso tempo, i russi muoiono di più, scrive il «Kyiv Independent»: mentre nel 2025 circa il 35% delle vittime era costituito da morti, a marzo la cifra era del 62%, secondo Zelensky.

Il colonnello Joby Rimmer, consigliere militare del governo britannico, stima che le perdite dall'inizio della guerra siano state di 1,3 milioni.

Russia paid half a million soldiers for about 1% of Ukrainian land. ㅤ Stubb’s point: the gains are tiny, the losses are enormous, and Moscow is no longer replacing them fast enough. ㅤ That is not strength. That is strategic bleeding.



[image or embed] — Meanwhile in Ukraine (@meanwhileua.bsky.social) 29. März 2026 um 14:54

Molte truppe esperte sono state spazzate via: «Man mano che il numero di volontari si riduce, la Russia ha sempre meno opzioni per la mobilitazione», scrive Rimmer.

«Gli incentivi finanziari sono diventati più costosi e una mobilitazione forzata su larga scala rischierebbe di creare instabilità nel Paese».

I droni approfondiscono il fronte

Secondo «United24», negli ultimi due mesi l'Ucraina ha schierato sempre più droni a lungo raggio.

Ad aprile, il numero di attacchi a una distanza compresa tra 20 e 50 chilometri è aumentato dell'85%. Gli attacchi a una distanza superiore ai 50 chilometri sono aumentati del 107%.

Esempio Donetsk: i droni a lungo raggio impediscono il rifornimento delle truppe di prima linea. YouTube/Reporting from Ukraine

Un video di Reporting from Ukraine utilizza l'esempio di Donetsk per mostrare l'impatto di questa situazione sulla linea del fronte: i droni ucraini stanno prendendo di mira i convogli di rifornimento a 20 chilometri dalla linea del fronte che riforniscono i soldati al fronte.

I droni con un raggio d'azione più lungo attaccano depositi, posti di comando e sistemi di difesa aerea più in profondità nell'entroterra.

Ciò crea strozzature sulla linea di contatto vera e propria, rendendo molto più difficile l'avanzata delle truppe russe.

L'industria della difesa di Kiev sta migliorando sempre di più

La guerra sta costringendo l'industria della difesa ucraina a innovare, e questo sta dando i suoi frutti: nel settembre 2025, Zelensky rivela che il 60% delle armi usate in guerra viene già prodotto sul fronte interno.

È probabile che questa cifra sia ulteriormente aumentata nel frattempo.

L'industria della difesa sta facendo progressi soprattutto con i droni e i missili. A dicembre è stato annunciato che gli Emirati Arabi Uniti volevano investire nell'azienda Fire Point, che produce con successo droni e il missile da crociera FP-5, conosciuto anche come Flamingo.

Il missile FP-5 viene ora offerto anche a chi ha bisogno di un'assistenza tecnica.

Kiev mostra il lancio del missile «Flamingo», sarà la nuova arma vincente? Volodymyr Zelensky ha pubblicato dei video che mostrano il lancio notturno del nuovo missile ucraino a lungo raggio, il «Flamingo». Secondo Kiev, il missile da crociera può colpire obiettivi in profondità nell'entroterra russo. 07.05.2026

L'FP-5 viene ora offerto anche sul mercato globale, come dimostra uno stand di vendita alla fiera SAHA Expo 2026 di Istanbul, come riportato da «Army Recognition».

I droni intercettori ucraini sono ancora richiesti in Medio Oriente, dove alcuni Stati del Golfo stanno collaborando con Kiev per respingere i droni iraniani.

❗️🇺🇦Ukrainian troops at the front have begun using the Anubis kamikaze drone more and more frequently. The drone is produced by the American-German-Ukrainian company Auterion Airlogix Joint Venture for the needs of the Armed Forces of Ukraine (AFU).



[image or embed] — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@militarynewsua.bsky.social) 8. Mai 2026 um 13:21

L'Ucraina sta anche collaborando con i Paesi europei per la costruzione di droni: il drone AI Anubis, prodotto in collaborazione con la Germania, pare sia stato schierato per la prima volta sul campo di battaglia.

Poiché la Russia si adegua rapidamente a tali innovazioni, l'Ucraina sta testando per la prima volta un laser in condizioni reali per la difesa aerea.

🇺🇦 The advanced Ukrainian Tryzub laser system has been integrated into a mobile anti-drone system – capable of countering everything from FPV drones to reconnaissance drones. militarnyi.com/en/news/tryz...



[image or embed] — Militarnyi (@militarnyi.com) 7. Mai 2026 um 15:27

Russia sotto attacco

La difesa aerea russa è apparentemente solo l'ombra di quella di un tempo: I droni ucraini a lungo raggio hanno colpito una raffineria a Perm, ...

... a Yaroslavl e...

... a Rostov-sul-Don.

Viene attaccato anche un ufficio del servizio segreto russo FSB a Znamenskoye, in Cecenia.