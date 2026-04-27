Alla cena era presente anche il vicepresidente JD Vance. KEYSTONE

. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ostenta sicurezza dopo il terzo attentato contro la sua vita.

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Il giorno dopo gli spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca torna a puntare il dito contro l'opposizione, i media e soprattutto contro il movimento «No Kings» che a suo dire ha ispirato l'aggressore.

Cole Tomas Allen «ha partecipato a una delle loro manifestazioni in California», ha tuonato ai microfoni di «60 Minutes», cavalcando la rabbia della Casa Bianca e del suo partito contro la retorica «di odio e di violenza» dei democratici.

Inizialmente calmo e pacato, Trump ha descritto con CBS quanto provato sabato sera e la preoccupazione e lo spavento di Melania, seduta al suo fianco.

Poi ha descritto l'assalitore come una persona «molto disturbata, radicalizzata e divenuta anticristiana», ma che si è rivelata «velocissima» nel suo sprint per cercare di superare gli agenti del Secret Service.

«La lega di football dovrebbe assumerlo», ha scherzato.

Ancora a muso duro contro i media

Allen è stato ispirato dai No Kings, ha insistito, prendendo le distanze dal movimento che periodicamente scende in piazza contro di lui e le sue politiche, in primis la stretta contro i migranti e la criticata deriva autoritaria.

«Ci sono persone che dicono 'Niente re'. Io non sono un re...se fossi un re non avrei a che fare con voi», ha detto lanciando una stoccata all'intervistatrice Norah O'Donnell.

La frecciata è stata solo un assaggio dell'attacco frontale che il presidente le ha successivamente diretto per aver letto pubblicamente il manifesto di Allen in cui dice di «non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini», in un apparente riferimento al presidente.

«Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti», ha tuonato Trump, rompendo dopo sole 24 ore la tregua con i media scattata al momento dell'attacco al Washington Hilton.

Contro Kimmel e «la cultura d'odio della sinistra»

Un idillio breve che il presidente non solo ha infranto ma ha mandato in frantumi, chiedendo il licenziamento del comico Jimmy Kimmel per lo show andato in onda giovedì in cui il comico ha ironizzato sulla First Lady e sulla relazione della First Couple.

La battaglia di Trump contro Kimmel è il sintomo della lotta avviata dai repubblicani contro i democratici, accusati di essere responsabili dell'attacco al presidente con la loro retorica di odio che alimenta la violenza politica.

«Dobbiamo manifestare e votare, è che così che risolviamo le divergenze, non con le pallottole», è stato l'appello della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

La «violenza politica deriva dalla demonizzazione» di Trump e dei suoi sostenitori, ha aggiunto, denunciando «il culto dell'odio della sinistra contro il presidente, e tutti coloro che lo sostengono e lavorano per lui. Finora ha fatto molti morti e feriti, e ha rischiato di colpire ancora questo fine settimana».

Il dito puntato contro la sicurezza

Dunque, mentre la polemica politica non si placa, continua a tenere banco anche il dibattito sulle falle nella sicurezza che hanno permesso al 31enne della California di arrivare troppo facilmente vicino a Trump.

Nel mirino ci sono le carenze evidenti denunciate dai presenti, secondo i quali negli stadi ci sono più precauzioni di quante ce n'erano all'Hilton per la presenza del presidente.

I presenti non sono stati controllati: bastava esporre il biglietto per la cena, peraltro senza nome, per poter accedere all'evento. Ad accorgersi di questi «buchi» nella sicurezza è stato anche l'aspirante assassino, apparso per la prima volta in tribunale.

Allen è stato accusato di aver tentato di uccidere Trump. Il suo nome si va ad aggiungere a quelli di Thomas Matthew Crooks e Ryan Wesley Routh, i due precedenti attentatori di Trump.