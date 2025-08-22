  1. Clienti privati
Sabotaggio Nord Stream, confermato il carcere per l'ucraino arrestato

SDA

22.8.2025 - 16:07

L'uomo ucraino accusato del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022 rimarrà in custodia in carcere in Italia. La decisione è stata confermta oggi dalla Corte di Appello di Bologna.
L'uomo ucraino accusato del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022 rimarrà in custodia in carcere in Italia. La decisione è stata confermta oggi dalla Corte di Appello di Bologna.
Keystone

La Corte di Appello di Bologna conferma la custodia in carcere per Sehrii Kusnetzov, ucraino accusato del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022 e arrestato a Rimini. Prossima udienza il 3 settembre per decidere sulla consegna alla Germania.

Keystone-SDA

22.08.2025, 16:07

22.08.2025, 16:11

Kuznetsov non acconsente alla consegna alla Germania. Lo ha detto l'arrestato nel corso dell'udienza odierna in Corte di Appello a Bologna dove si è discusso della convalida del mandato di arresto europeo per il coinvolgimento del 49enne ucraino nelle esplosioni dei gasdotti Nord Stream a settembre 2022.

In alcune brevi dichiarazioni il 49enne avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, dicendo di volerle leggere nella sua lingua, aggiungendo che era in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in questi giorni in Italia per motivi familiari.

L'ucraino è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un residence a San Clemente.

Sabotaggio. Fermato in Italia uomo coinvolto nell'esplosione dell'oleodotto Nord Stream

SabotaggioFermato in Italia uomo coinvolto nell'esplosione dell'oleodotto Nord Stream

