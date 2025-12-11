Maria Corina Machado ha salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel. Keystone

La Nobel per la pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a undici mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, capitale della Norvegia, dove è arrivata alcune ore fa.

Keystone-SDA SDA

Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento in absentia. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, capitale del paese, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.

Dopo aver salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel, Machado è scesa in strada e ha saltato le barriere in modo da poter stringere la mano e abbracciare i presenti. Nonostante il lungo e complesso viaggio d'arrivo e un'agenda piena di diversi incontri nel corso della giornata odierna, Machado si è trattenuta per venti minuti con la gente.