  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Oslo Il premio Nobel Machado si mostra in pubblico per la prima volta in 11 mesi

SDA

11.12.2025 - 07:48

Maria Corina Machado ha salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel.
Maria Corina Machado ha salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel.
Keystone

La Nobel per la pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a undici mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, capitale della Norvegia, dove è arrivata alcune ore fa.

Keystone-SDA

11.12.2025, 07:48

11.12.2025, 08:27

Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento in absentia. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, capitale del paese, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.

Dopo aver salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel, Machado è scesa in strada e ha saltato le barriere in modo da poter stringere la mano e abbracciare i presenti. Nonostante il lungo e complesso viaggio d'arrivo e un'agenda piena di diversi incontri nel corso della giornata odierna, Machado si è trattenuta per venti minuti con la gente.

Premio ritirato dalla figlia. La Nobel venezuelana Machado non arriva a Oslo, viaggio interrotto e minacce del regime

Premio ritirato dalla figliaLa Nobel venezuelana Machado non arriva a Oslo, viaggio interrotto e minacce del regime

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Ecco 8 destinazioni che trasformeranno dicembre in un mese indimenticabile
Amanda Lear riflette sulla sua vita: «Ho avuto tutto quello che desideravo»
Federica Pellegrini risponde all'ex Magnini: «Per me è stata una storia importante»

Altre notizie

Scesi al 15%. Trump sui dazi: «Ora la Svizzera paga un importo corretto»

Scesi al 15%Trump sui dazi: «Ora la Svizzera paga un importo corretto»

Medio Oriente. Gaza sotto la tempesta: rischio alluvioni per 850'000 sfollati e tensioni in aumento

Medio OrienteGaza sotto la tempesta: rischio alluvioni per 850'000 sfollati e tensioni in aumento

«Servono progressi». Ucraina, il G3 chiama Trump: il negoziato entra nella fase decisiva

«Servono progressi»Ucraina, il G3 chiama Trump: il negoziato entra nella fase decisiva