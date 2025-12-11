A OsloIl premio Nobel Machado si mostra in pubblico per la prima volta in 11 mesi
11.12.2025 - 07:48
La Nobel per la pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a undici mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, capitale della Norvegia, dove è arrivata alcune ore fa.
Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento in absentia. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, capitale del paese, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.
Dopo aver salutato i suoi sostenitori dal balcone del Grand Hotel, Machado è scesa in strada e ha saltato le barriere in modo da poter stringere la mano e abbracciare i presenti. Nonostante il lungo e complesso viaggio d'arrivo e un'agenda piena di diversi incontri nel corso della giornata odierna, Machado si è trattenuta per venti minuti con la gente.