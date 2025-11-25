  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Notte di attacchi in Ucraina e in Russia, diversi morti

SDA

25.11.2025 - 07:04

Un condominio di Kiev colpito dai russi.
Un condominio di Kiev colpito dai russi.
Keystone

Nuova notte di attacchi reciproci fra Ucraina e Russia, con vittime su ambo i fronti. Le forze armate del Cremlino hanno colpito, con droni e razzi, edifici residenziali nei quartieri Pecherskyi e Dniprovskyi di Kiev, mentre quelle ucraine la regione di Rostov.

Keystone-SDA

25.11.2025, 07:04

25.11.2025, 07:33

A Kiev il bilancio è di due morti e sei feriti, indicano i servizi di emergenza ucraini. Diversi palazzi, tra cui un condominio di 22 piani, sono stati danneggiati dalle potenti esplosioni e hanno preso fuoco.

A seguito dell'attacco russo, in varie zone della città è stata segnalata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di acqua. Il ministero dell'Energia ucraino ha parlato un «massiccio» attacco contro le infrastrutture energetiche.

Da parte loro, le forze ucraine hanno sferrato un attacco con droni sulla città portuale di Taganrog, nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. Lo riferisce su Telegram il governatore Yuri Slyusar, aggiungendo che ci sono tre morti e otto feriti. Ad essere colpiti sono stati due condomini e un'abitazione privata.

Quattro persone ferite, cinque palazzi e due case private danneggiati è invece il bilancio a Novorossiysk, città nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, stando alla Tass. Secondo il Ministero della Difesa russo, in totale 249 droni di Kiev sono stati abbattuti nella notte.

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Si esce con le attrici, non le si sposa»
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Altre notizie

USA-Venezuela. I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

USA-VenezuelaI media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

Oklahoma. È morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

OklahomaÈ morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

Tensioni. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan, almeno dieci morti

TensioniIl Pakistan bombarda l'Afghanistan, almeno dieci morti