Il presidente Donald Trump KEYSTONE

Una raffica di missili e droni contro il Kuwait, l'attacco più violento dal cessate il fuoco iniziato ad aprile, che ha dimostrato come l'Iran abbia ancora la capacità di infliggere danni ai suoi vicini e non solo.

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È stata una notte di fuoco nel Golfo Persico, con un bilancio provvisorio di un civile ucciso e oltre sessanta persone ferite presso l'aeroporto internazionale di Kuwait City.

Dall'altra parte gli Stati Uniti hanno rivendicato di aver abbattuto diversi missili e droni iraniani, e condotto raid difensivi sull'isola di Qaeshm.

Il tutto mentre Donald Trump, in un'intervista al New York Post, ha auspicato un incontro con l'ayatollah, Mojtaba Khamenei, sostenendo che il leader sia coinvolto nei negoziati di pace e assicurando che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare.

La tensione nell'area si è alzata da giorni: sebbene tutti continuino a dichiarare che il cessate il fuoco rimane in vigore, nelle ultime ore i venti di guerra hanno ripreso a soffiare.

Le forze armate Usa hanno definito le proprie azioni atti di autodifesa, mentre Teheran ha dichiarato di agire per rappresaglia contro i raid americani.

Missili sul Kuwait, sul Bahrein e sulla flotta americana

Il Comando centrale statunitense ha reso noto che mercoledì l'Iran ha lanciato missili e droni anche contro il Bahrein, oltre che contro equipaggi civili nelle acque limitrofe.

I pasdaran, dal canto loro, hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della Quinta Flotta americana nel paese del Golfo e una nave Usa, identificata come la 'Panaya'.

Ma l'attacco più pesante della notte si è abbattuto sul terminal 1 dell'aeroporto Internazionale del Kuwait, che ha causato la morte di un cittadino indiano residente nel Paese e il ferimento di almeno altre 63 persone.

Secondo le autorità locali, nel raid sono stati utilizzati 13 missili balistici e 17 droni.

Negli ultimi anni, le forze americane hanno operato da una base situata proprio all'interno del complesso aeroportuale colpito. Tuttavia, non è chiaro se sia ancora operativa o se tale sito costituisse davvero l'obiettivo dell'attacco iraniano.

Trump si augura di incontrare Khamenei

Nel frattempo, The Donald ha detto che gli piacerebbe incontrare la Guida Suprema e che ciò «probabilmente accadrà».

In un'intervista con il podcast del tabloid americano, il presidente americano ha, inoltre, assicurato che Teheran «ha già concordato che non si doterà di un'arma nucleare».

Discussioni sull'armamento nucleare possibili

Più cauto il suo segretario di Stato, Marco Rubio, che in un'audizione a Capitol Hill si è limitato a sottolineare che l'Iran è disposto a discutere alcuni aspetti del programma nucleare che fino ad un anno fa erano off limits.

Quanto al coinvolgimento di Khamenei nei colloqui con gli Stati Uniti per porre fine alle ostilità, Trump, che ha spesso criticato la mancanza di una leadership solida nel Paese dopo i suoi attacchi, ha affermato: «È coinvolto, assolutamente... Credo che nutrano un grande rispetto per lui».

Per Trump la guerra è «un grande successo»

Il tycoon ha anche rivendicato che la guerra è stata «un grande successo». «Vedremo cosa succederà. Stiamo lavorando a un accordo, e se andrà in porto, bene. Se non dovesse andare in porto, va bene lo stesso. Faremo a modo nostro», ha avvertito senza entrare nel dettaglio.

Il presunto attivismo dell'ayatollah nei negoziati è stato ribadito anche da Rubio.

Khamenei è vivo e «sempre più attivo», ha dichiarato il segretario di Stato, ammettendo tuttavia che tutte le comunicazioni tra gli Stati Uniti e il leader dell'Iran «sono avvenute in forma scritta e tramite intermediari».

Raid americani «puramente di difesa»

Rubio ha anche sottolineato che le operazioni militari in Iran sono finite e i raid americani sono «di natura puramente difensiva» e volti a proteggere le navi mercantili civili che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz.

Teheran non accetta tale retorica

Un'affermazione subito contestata dal ministro degli Esteri della Repubblica islamica.

L'Iran «sta conducendo attacchi difensivi contro siti che gli Stati Uniti sono autorizzati a usare per attaccare il traffico marittimo civile e violare il cessate il fuoco», ha scritto su X Seyed Abbas Araghchi, postando il video di un passaggio dell'audizione.

«Qualsiasi atto ostile riceverà una risposta immediata e decisiva – ha minacciato il ministro -. Ciò che le sanzioni e la guerra non sono riuscite a ottenere non sarà conquistato con altra guerra».