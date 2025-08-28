Soccorritori ucraini lavorano sul sito di un attacco russo su un edificio residenziale di cinque piani a Kiev. KEYSTONE

L'Ucraina ha vissuto un'altra notte da incubo, con il più pesante bombardamento russo dalla fine di luglio. Quasi 600 droni e 31 missili, tra i quali gli ipersonici Kinzhal, si sono abbattuti su Kiev e diverse altre regioni con un bilancio che, secondo i servizi d'emergenza ucraini, è di almeno 19 morti, di cui quattro bambini, e decine di feriti. Danneggiate anche le sedi della delegazione dell'Unione europea e del British Council.

Keystone-SDA SDA

«Attacchi vergognosi» che hanno colpito «civili innocenti» e che «minacciano la pace che il presidente Donald Trump sta perseguendo», ha reagito l'inviato speciale americano Keith Kellogg. Mentre la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che il presidente Donald Trump «non è contento» ma «non è sorpreso» degli ultimi attacchi russi in Ucraina.

Mosca ha affermato di aver preso di mira «imprese del complesso militare-industriale e basi aeree militari ucraine», secondo quanto riferito dal ministero della difesa, che non ha specificato di quali obiettivi si trattasse.

Secondo il canale Telegram militare russo Mash sono state bombardate cinque fabbriche per la produzione di missili e droni a Kiev, due aeroporti militari nelle regioni di Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi, e un nodo ferroviario nella città di Kazatyn, nella regione di Vinnycja, da dove passano treni diretti al fronte.

«La balistica invece del tavolo dei negoziati»

Volodymyr Zelensky ha invece accusato la Russia di «scegliere la balistica invece del tavolo dei negoziati». «Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia», ha aggiunto il presidente ucraino, lanciando critiche in particolare a Pechino e Budapest, che nei giorni scorsi aveva denunciato i bombardamenti ucraini sull'oleodotto Druzhba che porta il greggio russo verso l'Ungheria e la Slovacchia.

Il sindaco Vitali Klitschko e il capo dell'Amministrazione militare della città hanno detto che i raid hanno preso di mira una ventina di località in sette distretti di Kiev. I danni più significativi, hanno aggiunto, sono stati inflitti ad aree residenziali nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi.

L'ambasciatore russo a Bruxelles e quello nel Regno Unito sono stati convocati dall'UE e dal Foreign Office, che hanno protestato formalmente per i danni inflitti alle proprie sedi. Anche il ministero spagnolo degli esteri ha convocato l'incaricato di affari dell'ambasciata di Russia a Madrid per protestare per «l'inaccettabile attacco» russo di oggi.

«Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati»

Da parte sua, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha condannato i raid, affermando che «gli attacchi contro i civili violano il diritto internazionale umanitario, sono inaccettabili e devono cessare immediatamente».

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso noto di avere parlato al telefono con Zelensky e con Trump e ha affermato che il presidente russo Vladimir «Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati» per arrivare a «una pace giusta e duratura per l'Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d'acciaio». Di questo dovrebbe parlare domani una delegazione ucraina attesa a New York per consultazioni con gli USA.

Il Cremlino ha assicurato di mantenere «l'interesse a proseguire il processo negoziale». Ma, ha aggiunto il portavoce Dmitry Peskov, «le forze militari russe continuano a svolgere il loro compito» attaccando in Ucraina «i siti militari e infrastrutture legate al settore militare» in risposta ai «raid contro infrastrutture russe, oltretutto spesso infrastrutture civili russe, da parte del regime di Kiev».

Colpite due raffinerie in Russia

Lo Stato maggiore ucraino ha detto tra l'altro che suoi droni hanno colpito nelle ultime ore due raffinerie in Russia, nelle regioni di Krasnodar e di Samara. Da parte sua il ministero della difesa di Mosca ha rivendicato l'affondamento, «con l'uso di un motoscafo ad alta velocità senza pilota», di una nave da ricognizione ucraina alla foce del Danubio, la «Simferopol».

Le autorità filorusse locali hanno denunciato l'uccisione in un bombardamento ucraino di una donna nella parte della regione di Kherson occupata dalle truppe di Mosca. Mentre il governatore della regione russa di Belgorod ha riferito che un altro attacco delle forze di Kiev ha ucciso il comandante di una squadra delle forze locali di autodifesa civile.