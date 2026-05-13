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Preoccupazione in Iran Una serie di scosse a Teheran riaccendono i timori di un grande terremoto

SDA

13.5.2026 - 12:59

Teheran vista dal complesso montuoso di Tochal. (immagine d'illustrazione)
Teheran vista dal complesso montuoso di Tochal. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Una serie di nove piccole scosse di terremoto ha colpito la zona di Pardis, a est di Teheran, durante la notte, riaccendendo i timori che la capitale iraniana possa essere colpita da un disastro sismico. Lo scrive Reuters sul suo sito.

Keystone-SDA

13.05.2026, 12:59

13.05.2026, 13:05

La capitale iraniana si trova in prossimità di diverse faglie attive. I tremori, registrati in una sola notte nella provincia orientale di Teheran, sono stati avvertiti in un'area vicina alla faglia di Mosha, una delle più attive dell'Iran. I media statali hanno riferito che una scossa ha raggiunto una magnitudo di 4,6, ma non ha causato vittime né danni materiali.

L'agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr ha citato il sismologo Mehdi Zare, il quale ha affermato che non è chiaro se i tremori siano un rilascio di energia sismica accumulata (che riduce il rischio di future scosse catasfrofiche) oppure segnali d'allarme di una maggiore attività futura lungo le faglie.

Per Zare la vulnerabilità di Teheran è amplificata anche dalla densa urbanizzazione, dalla concentrazione della popolazione e dalla scarsa preparazione, oltre che dalle infrastrutture fragili e della congestione del traffico, fattori che complicherebbero la risposta in caso di emergenze.

L'Iran è tra i Paesi più sismici al mondo e il ricordo del terremoto di Bam del 2003, che causò la morte di oltre 30.000 persone, è ancora vivo.

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